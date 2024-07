Fans spekulieren: Mit wem kuschelt Bill Kaulitz beim CSD?

Bill Kaulitz (34) genoss am Wochenende die CSD-Parade in Köln und sorgt jetzt mit einem Schnappschuss des turbulenten Spektakels für Diskussionsstoff bei seinen Fans: In seiner Instagram-Story repostet der Tokio Hotel-Star ein Foto mit einem mysteriösen Mann. Auf einer weiteren Aufnahme umarmt er diesen herzlich und strahlt währenddessen über beide Ohren in die Kamera. "Wer ist dieser Mann?", wollen daraufhin einige Bewunderer wissen und munkeln: Handelt es sich um einen Kumpel oder doch eine neue Romanze des Sängers?

Ob tatsächlich mehr zwischen ihm und dem Beau läuft, behält Bill jedoch für sich. Wird er etwa in einer möglichen zweiten Staffel seiner Netflix-Doku Licht in das Ganze bringen? In der Show thematisierte der Musiker zuletzt sein Verhältnis zu Marc Eggers (37). Seit dem Oktoberfest 2023 kurbelten die beiden Turteltauben mächtig die Gerüchteküche an, ob sie in einer Beziehung seien. Was aus Bill und dem 37-Jährigen letztendlich wurde, ließ der Bruder von Tom Kaulitz (34) aber ebenfalls offen.

Was sein Liebesleben anbelangt, hatte es der Schwager von Heidi Klum (51) in der Vergangenheit nicht immer ganz leicht. Obwohl der "Durch den Monsun"-Interpret um die 2000er-Jahre einige Herzen seiner weiblichen Fans höher schlagen ließ, fehlte ihm das Interesse an der Frauenwelt. "Ich musste ganz viele Jahre meine Sexualität und all das immer geheim halten", erklärte der 34-Jährige erst kürzlich in einem Interview mit Exclusiv. Auch sein Zwillingsbruder Tom erinnerte sich an diese schwere Zeit: "Ich habe Bill leiden sehen und ich will ihn eigentlich in Wahrheit nur glücklich sehen."

Instagram / heidiklum Marc Eggers, Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz, April 2024

Getty Images Bill und Tom Kaulitz, Mitglieder von Tokio Hotel

