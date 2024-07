Jennifer Lopez feiert Geburtstagsparty im "Bridgerton"-Stil

In wenigen Tagen wird Jennifer Lopez 55 Jahre alt. Die Festlichkeiten dafür sind allerdings bereits am Laufen: Wie Page Six berichtet, feierte die Musikerin am Wochenende eine Party im Stil der Netflix-Show Bridgerton. Die Gäste der Sängerin erschienen in eleganter Abendgarderobe der 1810er-Jahre und wurden laut Berichten am Eingang des Anwesens von einer Kutsche und zwei weißen Pferden begrüßt. Auf Fotos, die dem Magazin vorliegen, erkennt man einige von J.Los Familienmitgliedern, darunter auch ihre Mama Guadalupe Rodríguez. Sie trägt ein hellblaues Kleid mit Spitzenverzierung. Vom Geburtstagskind selbst gibt es allerdings noch keine Bilder.

Einer, der laut Aussagen von Informanten gegenüber People, bei der extravaganten Party nicht aufgetaucht ist, ist Ben Affleck (51). Tatsächlich ist es schon eine Weile her, dass man die beiden Eheleute auch nur an derselben Küste gesehen hat. Aktuell verbringt der "Good Will Hunting"-Darsteller seine Zeit in Los Angeles, während Jennifer seit einigen Wochen in den Hamptons Urlaub macht. Sogar ihren Hochzeitstag, der vor wenigen Tagen war, haben die beiden Hollywood-Stars ohne einander verbracht.

Das distanzierte Verhalten der Ehepartner kurbelt die Gerüchteküche nur noch weiter an. Seit Monaten wird ihnen nun schon nachgesagt, dass sie entweder bereits getrennt sind oder sich bald trennen werden. Ein Insider verkündete sogar gegenüber OK! Magazine, dass Ben und Jennifer nicht vorhaben, je wieder zusammenzukommen. "Sie versuchen nicht, es wieder hinzubekommen", meinte der Informant.

