Ryan Reynolds' Kids haben Angst vor seiner Rolle Deadpool

Vor über acht Jahren schlüpfte Ryan Reynolds (47) erstmals in die Rolle des Anti-Superhelden Deadpool. Seitdem hat er sich als Marvel-Star etabliert und ist nun mit Deadpool & Wolverine bereits zum dritten Mal im schwarz-roten Kostüm auf der großen Leinwand zu bewundern. Bei seinen vier Kids hingegen soll der Kult-Charakter ihres Vaters nicht so beliebt sein. "Ich habe sie damit ruiniert, denn ich habe den Original-Anzug, so eine Art Abdruck meines Körpers, unten im Keller stehen", berichtet Ryan in der "Today Show". Er erinnert sich: "Eines Nachts ging eines meiner Kinder hinunter und schrie sich die Seele aus dem Leib. Ich rannte natürlich hinterher, und weil ich vergessen hatte, dass [der Anzug] da unten war, schrie ich mir auch die Seele aus dem Leib. Also ja, wir alle sind ziemlich beschädigt davon."

Für den neuen Streifen stand Ryan gemeinsam mit Hugh Jackman (55) vor der Kamera, der den Wolverine mimt. Doch nicht nur die zwei Hollywoodstars sollen gut miteinander auskommen – auch Ryans Kids sind wohl ganz vernarrt in Hugh! "Eine meiner schönsten Erinnerungen ist, als ich nach Hause in mein Apartment in New York City kam und ich hörte, wie 'The Greatest Showman' läuft. Meine Kinder lieben 'The Greatest Showman' und als ich um die Ecke kam, sah ich, wie meine Kinder singen und tanzen und auf der Couch herumspringen, während Hugh vor dem Fernseher steht und mit meinen Kindern alle Szenen nachspielt", erinnert sich der Mann von Blake Lively (36) bei einer Pressekonferenz im Beisein von Promiflash.

Ryan und Blake gehen in ihrem Familienleben komplett auf. Für einen gemütlichen Abend mit den Kids auf dem Sofa geben die beiden stolzen Eltern alles auf – auch Megaevents wie die Met Gala. Tatsächlich haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, dass immer mindestens einer von ihnen den Sprösslingen seine ungeteilte Aufmerksamkeit geben kann. "Als Ryan und ich zusammenkamen, haben wir die Regel aufgestellt, nie gleichzeitig zu arbeiten. So können wir immer unser Privatleben an erste Stelle setzen", erklärte der Gossip Girl-Star in der Show "Further Ado".

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively mit ihren Töchtern James und Inez im Dezember 2016 in Hollywood

Getty Images Ryan Reynolds bei der Premiere von "IF" im Mai 2024

