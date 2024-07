Schuppenflechte ruinierte fast Kim Kardashians Gala-Auftritt

Kim Kardashian (43) hat ein Händchen für Mode. Mit ihren Auftritten bei der Met Gala überzeugt die TV-Bekanntheit jedes Jahr aufs Neue die Fotografen und andere prominente Gäste. Im Podcast "SHE MD" erinnert sich die Kardashian-Schwester nun an eine unangenehme Situation zurück, die ihr die Met Gala beinahe versaut hätte. Kim kämpfte in der vergangenen Zeit immer wieder mit der Hautkrankheit Schuppenflechte – so auch am Abend vor dem großen Event vor rund zwei Jahren. "Als ich anfing, ein wenig zu verzweifeln, fing es an, mein Gesicht zu bedecken, und es gab einen Fleck in der Nähe meines Auges, der einfach ein wenig brannte", erzählte sie den Moderatorinnen und fuhr fort: "Ich erinnere mich, dass in dieser Woche die Met Gala anstand und die Schuppenflechte mein Gesicht bedeckte."

Als wäre das nicht schon genug gewesen, verschlechterte sich Kims Zustand noch weiter. "Die Schuppenflechte brach auf meinem ganzen Körper aus und ich bekam Psoriasis-Arthritis, sodass ich meine Hände nicht mehr richtig bewegen konnte", offenbarte die vierfache Mutter. Sie musste anschließend einen Rheumatologen aufsuchen, der ihr Steroide verschrieb. Auf dem roten Teppich konnte Kim ihre Schuppenflechte dann allerdings gut mit Make-up verstecken.

Dass Kim weiß, wie sie ihr Äußeres am besten in Szene setzt, bewies sie erst vor wenigen Stunden. Die Ex von Kanye West (47) besuchte gemeinsam mit Schwester Khloé Kardashian (40) die Hochzeit von Anant Ambani (29) und seiner Frau Radhika Merchant. Auf Instagram wurde ein Foto der Schwestern veröffentlicht, das die beiden offenbar ganz ohne Filter zeigte, wie aufmerksamen Fans sofort auffiel. "Mehr Filler als Filter", resümierte ein Nutzer spöttisch. Hochgeladen wurde das Bild auch nicht von einer der beiden Unternehmerinnen, sondern von einem anderen Hochzeitsgast, der seine Beiträge wahrscheinlich ganz ohne vorherige Bearbeitung online stellt.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, TV-Bekanntheit

Instagram / carrielbjohnson Kim und Khloé Kardashian

