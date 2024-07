Foto ohne Filter: Fans verspotten Kim und Khloé Kardashian

Anlässlich der Hochzeit von Anant Ambani (29) und seiner Frau Radhika Merchant reisten Kim Kardashian (43) und Khloé Kardashian (40) vor wenigen Tagen nach Indien. Auf ihren Instagram-Profilen ließen die beiden Schwestern ihre Follower an den Feierlichkeiten teilhaben und präsentierten sich perfekt gestylt in aufwendigen Gewändern. Nun lässt ein Foto der beiden Reality-TV-Darstellerinnen die Fans jedoch staunen: Auf dem Schnappschuss, den Carrie Johnson, die Ehefrau des Politikers Boris Johnson (60) ins Netz stellt, sind Kim und Khloé ohne jeden Filter zu sehen und wirken weit weniger glamourös als auf den von ihnen ins Netz gestellten Aufnahmen.

In den Kommentaren machen sich die Fans über die ungefilterte Wahrheit lustig. "Sieh dir Kim und Khloé ohne all die Filter an", schreibt eine Followerin und versieht ihren Kommentar noch mit einem Lach-Emoji. "Mehr Filler als Filter", meint ein weiterer User spöttisch und ein anderer meint: "Ehrlich gesagt habe ich Khloé zuerst nicht erkannt."

Die beiden Schwestern waren nicht die einzigen Promis, die an der extravaganten Trauung teilnahmen: So reiste Nick Jonas (31) gemeinsam mit seiner Ehefrau Priyanka Chopra (41) in den südasiatischen Staat. Doch auch die Prä-Hochzeitsveranstaltungen konnten sich sehen lassen: So gaben unter anderem Megastars wie Rihanna (36) oder Justin Bieber (30) ein Privatkonzert, um die Vermählung von Anant zu zelebrieren. Beide kassierten für ihre Auftritte eine Gage in Millionenhöhe.

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian Kim und Khloé Kardashian im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Bieber beim Coachella 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die ungeschminkten Aufnahmen von Kim und Khloé Kardashian? Ich finde, der Unterschied zu den retuschierten Fotos ist enorm… Ich erkenne da keinen Unterschied! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de