Trotz Shitstorm: Katy Perry teilt süße Fotos aus dem Urlaub

Den Release ihres Songs "Woman's World" hat sich Katy Perry (39) wohl etwas anders vorgestellt. Die Sängerin erntet aktuell einen Shitstorm für die Darstellung von Frauen im Musikvideo ihrer neuen Single. Vor allem für ihre Zusammenarbeit mit dem Songwriter Dr. Luke (50), der wegen Missbrauchs angeklagt wurde, wird Katy kritisiert. Nichtsdestotrotz teilt die "Firework"-Interpretin einige Schnappschüsse aus ihrem Urlaub in St. Tropez mit ihren Followern auf Instagram. Die Bilder zeigen Katy unter anderem am Strand und bei einem zärtlichen Kuss mit ihrem Verlobten Orlando Bloom (47) auf dem Deck eines Schiffes. "Frauenwelt: Schwester, Mutter, Partnerin, lustige Tante, fast 40 und fabelhaft Edition", schreibt sie unter den Post und spielt damit auf die vielfältigen Bedeutungen ihrer Single "Woman's World" an.

Trotz der positiven Urlaubslaune, die die Sängerin mit ihrer Bilderreihe verbreitet, finden sich in der Kommentarspalte zahlreiche Vorwürfe und Unverständnis gegenüber ihrer neuen Musik. "Frauenwelt, aber mit einem Vergewaltiger zusammenarbeiten", wettert ein verärgerter Follower unter dem Beitrag. "Warum arbeitest du mit Dr. Luke zusammen? Ist dir das nicht peinlich?", heißt es in einem weiteren Kommentar. Viele stellen sich jedoch auch auf die Seite der "Hot N Cold"-Interpretin und nehmen sie mit aufbauenden Worten in Schutz. Mit Kommentaren wie "Es ist eine Katy-Perry-Welt und wir haben Glück, darin zu leben" oder "Ich bin so glücklich, dich glücklich zu sehen. Das ist das Einzige, was wir von dir wollen" drücken unzählige Fans ihre Unterstützung gegenüber Katy aus.

Ein Insider plauderte gegenüber Daily Mail aus, dass die Sängerin nur schwer mit der harten Kritik an "Woman's World" umgehen könne: "Katy flippt momentan aus, weil sie sich des Feedbacks, das 'Woman's World' erhält, sehr bewusst ist." Sie mache jedoch alle außer sich selbst für die problematische Situation verantwortlich. Die fragwürdige Szene in ihrem Musikvideo, in der sie mit leicht bekleideten Frauen auf einer Baustelle tanzt, sei laut Katys Aussage in keinem Fall frauenfeindlich gemeint. "Wir haben uns einen Spaß daraus gemacht, ein bisschen sarkastisch zu sein. Es ist sehr slapstickhaft und sehr auf die Spitze getrieben", erklärte die "California Gurls"-Interpretin auf der Social-Media-Plattform.

Anzeige Anzeige

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Bloom im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / katyperry Katy Perry, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von der Kritik an Katys neuer Single "Woman's World"? Ich finde sie nicht nachvollziehbar. Ich mag den Song! Völlig verständlich. Damit hat sie sich keinen Gefallen getan. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de