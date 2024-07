Wurde Ryan Reynolds etwa wirklich von Taylor Swift verklagt?

Ryan Reynolds (47) ist dafür bekannt, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen und viele Witze zu reißen – die vor allem auch die Zuschauer seiner Filme begeistern. Im zweiten Teil seiner Deadpool-Actionreihe sorgte beispielsweise ein T-Shirt mit einem Foto zweier Katzen für das ein oder andere Lachen – und wahre Swifties werden damals erkannt haben, dass es sich bei den Fellnasen um die ihres Idols Taylor Swift (34) handelte. Während eines Interviews in der Radioshow "Town Hall" wird der Schauspieler jetzt gefragt, ob er sich für die Nutzung des Bildes die Erlaubnis von dem Weltstar geholt hat – und auch diesmal kann sich Ryan keinen Scherz verkneifen. "Nein, ich wurde verklagt. Dabei habe ich alles verloren", witzelt er.

Er führt weiter aus, dass es immer schwer zu verdauen sei, wenn es ein Freund ist, der rechtliche Schritte gegen einen einleitet. "Außerdem hat sie einfach eine Menge sehr, sehr mächtiger Anwälte. Ich habe später herausgefunden, dass das nur die Anwaltsgehilfen sind. Die echten Anwälte haben sich gar nicht darum gekümmert", hält der 47-Jährige seinen Witz am Laufen. Dann beantwortet Ryan die Frage aber doch noch seriös: Er habe das T-Shirt natürlich mit Taylors Zustimmung getragen. Ohne würde er "so etwas nie tun".

Dass der vierfache Papa eine Anspielung auf Taylor in seinen Filmen unterbringt, beweist nur noch einmal mehr, wie gut sie sich verstehen. Er und seine Frau Blake Lively (36) sind nämlich schon seit einigen Jahren mit der Sängerin befreundet – Taylor schrieb sogar einen Song, dessen Titel der Name ihrer Tochter Betty ist. Zudem unterstützt das Paar ihre Freundin auch bei ihrer laufenden "The Eras"-Tour. Anfang Juni besuchten sie beispielsweise zusammen mit ihren Kindern Taylors Konzert in Madrid, wie Us Weekly berichtete.

TikTok / taylorswift Taylor Swift mit ihren Katzen

Getty Images Taylor Swift, Blake Lively und Ryan Reynolds beim Spiel der Kansas City Chiefs gegen die New York Je

