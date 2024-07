Blake Lively und Ryan Reynolds glänzen bei Filmpremiere!

Endlich hat das Warten ein Ende! Ryan Reynolds (47) neuer Film "Deadpool & Wolverine" flimmert ab morgen über die deutschen Kinoleinwände. Bei der Weltpremiere in New York beweisen der Schauspieler und seine Frau Blake Lively (36) mal wieder ihr Händchen für stilvolle Kleidung. Die Gossip Girl-Darstellerin erscheint in einem schimmernden roten Einteiler mit dunkelroten Details. Blakes Jumpsuit erinnert an das Outfit des Antihelden Deadpool, der im Film von Ryan verkörpert wird. Dieser hingegen hält sein Outfit mit einem schwarzen Anzug und einem weißen Button-Down-Hemd schlicht und klassisch. Der "Free Guy"-Darsteller setzt lediglich einen kleinen Akzent mit einer rot-gelben "Deadpool & Wolverine"-Anstecknadel in Herzform.

Die vierfachen Eltern sind jedoch nicht die einzigen Stars, die mit ihren thematisch passenden Looks auf dem Red Carpet glänzen. So posieren die beiden auch mit Gigi Hadid (29) und Ryans Co-Star Hugh Jackman (55), der in dem Streifen den Gegenpart zu Deadpool verkörpert: Wolverine. Hugh tut es Ryan mit einem schwarzen Anzug gleich, er kombiniert dazu ein lässiges schwarzes Hemd. Gigi wählt ein trägerloses Top in der Farbe Gelb und einen gelben Rock – die typische Farbe des X-Men-Charakters Wolverine. Mit den thematisch abgestimmten Outfits der Frauen in Kombination mit den beiden Hauptdarstellern wird das Quartett definitiv zum Hingucker des Abends.

Während einer Rede bei der Premiere lenkt Ryan den Fokus kurz weg vom eigentlichen Thema, denn er überrascht mit einer unerwarteten Offenbarung. Bisher war der Name seines vierten Kindes, das Anfang vergangenen Jahres zur Welt kam, nicht öffentlich bekannt. Während der 47-Jährige sich für die Unterstützung seiner Familie bedankt, lüftet Ryan das wohl gehütete Geheimnis. "Ich möchte meinen Kindern James, Inez, Betty und Olin danken, die hier sind", sagt er und verrät damit, dass sein vierter Sprössling auf den Namen Olin hört.

Getty Images Ryan Reynolds, Blake Lively, Gigi Hadid und Hugh Jackman bei der Premiere von "Deadpool & Wolverine"

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds im Juli 2024

