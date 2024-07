Endlich: Ryan Reynolds verrät Namen seines vierten Kindes!

Ryan Reynolds (47) lüftet ein wohlbehütetes Geheimnis! Der Schauspieler und seine Frau Blake Lively (36) durften sich Anfang des vergangenen Jahres über weiteren Familienzuwachs freuen: Nach ihren Töchtern James, Betty und Inez erblickte im Januar ein weiteres kleines Mädchen das Licht der Welt. Ihren Namen verrieten die Hollywoodstars aber nicht – bis jetzt. "Ich möchte mich zuerst bei meiner Frau Blake bedanken, die hier ist", erklärte der Leinwandheld laut E! News während einer Rede bei der "Deadpool & Wolverine"-Premiere und fügte hinzu: "Ich möchte meinen Kindern James, Inez, Betty und Olin danken, die hier sind: Ich hoffe, dass dieser Moment, wenn ich Glück habe, das Traumatischste sein wird – nämlich der Inhalt dieses Films – was in eurem wundersamen Leben passiert. Ich liebe es, dass meine ganze Familie hier ist." Sein jüngster Sprössling hört also auf den Namen Olin.

Ob die Familienplanung der beiden Megastars mit ihrem vierten Kind abgeschlossen ist? Ganz ausgeschlossen scheint ein fünftes Baby wohl nicht zu sein – zumindest scherzte Blake erst vor wenigen Wochen darüber. Auf Instagram teilte sie ein Foto ihres Mannes von der "Deadpool & Wolverine"-Premiere in London, auf dem er einen kleinen Hund auf dem Arm hält. "SOS! Er versucht, mich wieder schwanger zu machen", witzelte sie und forderte ihren Liebsten auf: "Leg den Hund, den du trotz gesellschaftlicher Erwartungen liebenswert findest, weg und zieh den verdammten blaugrünen Anzug aus."

Für viele gelten Blake und Ryan als absolutes Hollywood-Traumpaar, und dass sie ihre Ehe und ihr Familienleben so gut unter einen Hut bekommen, kommt nicht von ungefähr: "Als Ryan und ich zusammenkamen, haben wir die Regel aufgestellt, nie gleichzeitig zu arbeiten. So können wir immer unser Privatleben an erste Stelle setzen", verriet die Schauspielerin in der Substack-Show "Further Ado" und gab zu: "Dafür muss man wirklich hart arbeiten. Es braucht ein Gleichgewicht."

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively mit ihren Kindern, 2016

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch der Name Olin? Ich finde ihn supersüß! Na ja, mir persönlich gefällt er nicht ganz so gut! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de