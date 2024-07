Gina Beckmann reagiert auf die Vorwürfe von ihrer Ex Emily!

Gina Beckmann (24) gab erst gestern ihr neues Liebesglück bekannt – und schon gibt es Stress mit ihrer Ex-Freundin Emily Katarzyna. Diese kritisierte kürzlich den Tag der Bekanntgabe von Ginas neuer Beziehung. Denn offenbar seien sie damals genau an demselben Tag zusammengekommen – und das passt ihr gar nicht! Die frisch verliebte Influencerin lässt das nicht lange auf sich sitzen und meldet sich bei ihren Fans in ihrer Instagram-Story: "Ich kann das alles nicht mehr. [...] Ich hatte es wirklich nicht auf dem Schirm, dass das der Tag war, an dem ich mit Emily damals zusammengekommen war." Sie führt fort: "Was hätte ich denn davon, das extra so zu planen?"

Gina bezieht sich auf die Aussagen ihrer verflossenen Flamme Emily, die sich vor wenigen Stunden in ihrer Instagram-Story zu der neuen Beziehung ihrer Ex äußerte. "Ich wollte mich eigentlich nicht mehr zu dem Thema Gina äußern", fing der Realitystar an und führte fort: "Ich finde es einfach krass, dass man eine Beziehung an einem Tag öffentlich machen muss, an dem wir damals zusammengekommen sind." Emily macht geschockt deutlich: "Da fehlen mir wirklich die Worte, es gibt 365 Tage im Jahr."

Schon im Mai gab es Gerüchte rund um eine neue Liebelei von Gina. Die TV-Persönlichkeit wurde beim Knutschen mit einer Unbekannten erwischt – gestern machte sie dann ihre neue Beziehung öffentlich. In einem süßen Clip in den sozialen Netzwerken spazierte die Beauty Hand in Hand mit ihrer Liebsten durch die Straßen Berlins. Dabei küssten sich die Turteltauben ganz verliebt.

RTL Gina Beckmann und Emily Katarzyna bei "Prominent getrennt"

Instagram / basic_gina Gina Beckmann, TV-Bekanntheit

