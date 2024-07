Hat Emmy Russ den Fame-Fighting-Kampf gegen Wale abgesagt?

Im November geht Fame Fighting in die zweite Runde. Ein Kampf, auf den wahrscheinlich viele Reality-TV-Fans hinfiebern, ist der zwischen Emmy Russ (25) und Walentina Doronina (24). Doch wie Wale nun in ihrer Instagram-Story verrät, werden die beiden nicht zusammen in den Ring steigen: "Wie ich schon gedacht habe, sie hat abgesagt. Alles für Promo, Klicks und Aufmerksamkeit." Damit die zwei Blondinen überhaupt gegeneinander kämpfen können, hätte Walentina neun Kilogramm abnehmen müssen. Davon hätten ihr viele Ernährungswissenschaftler aus gesundheitlicher Sicht dringend abgeraten. "Dann bin ich auf Eugen zugegangen und meinte: 'Komm, leg ihr noch was zur Gage rauf, [...] damit ich nur auf 50 Kilogramm runter muss. [...] Das hat sie dann abgelehnt, das heißt, wir wären bei 48 Kilogramm geblieben. Das hat sie dann auch abgelehnt."

Auch Emmy hat dazu etwas zu sagen und meldet sich im Netz bei ihrer Community: "Hier hat niemand einfach irgendwas abgesagt. [...] Wenn ihr wüsstet, was sie hinter den Kulissen einfach alles veranstaltet, das ist krank. [...] Die beiden haben 46,9 Kilogramm mehrmals zugesagt und dann wieder abgesagt." Doch das soll laut der 25-Jährigen noch nicht alles gewesen sein. "Es war zugesagt, intern. Wie unprofessionell ist das eigentlich.[...] Dieses ständige Drohen, öffentlich von wegen: 'Ach, jetzt musst du für mich mehr wiegen, und du musst für mich dies oder das'", wettert die Blondine.

Für alle Fans, die jetzt traurig sind, gibt es einen Lichtblick: Dass der Kampf zwischen den beiden Reality-TV-Divas abgesagt ist, bedeutet nicht, dass sie per se nicht in den Ring steigen wollen. Sowohl Walentina als auch Emmy könnten sich vorstellen, gegen eine jeweils andere Gegnerin zu boxen. "Ich werde natürlich einen Kampf haben, wisst ihr, wie viele gegen mich antreten wollen? [...] Ich möchte im November dastehen, mit einer Gegnerin, die zuverlässig ist", erklärt Emmy in ihrer Story. Auch Wale ist bereits drauf und dran, einen Kampf zu organisieren: "Ich habe tatsächlich noch die Christina Dimitriou (32) herausgefordert. Die hat aber beim Veranstalter abgesagt [...] Jetzt kommt für mich nur noch eine Person infrage. Mit dieser Person war ich bei #CoupleChallenge." Wie sie in der Story andeutet, handle es sich dabei wohl um Christin Okpara (28).

RTL Emmy Russ, Kandidatin bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Teilnehmerin

