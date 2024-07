Ist Ginas Ex Emily Katarzyna auch in einer neuen Beziehung?

Vor wenigen Tagen gab Gina Beckmann (24) bekannt, dass sie wieder in festen Händen ist. Zieht ihre Ex-Freundin Emily Katarzyna nun etwa nach? In ihrer Instagram-Story postet Emily jetzt einen Schnappschuss, der vermuten lässt, dass auch sie wieder in einer Beziehung ist: Darauf ist zu sehen, wie die Beauty mit einer unbekannten Person Händchen hält. Da nur die Unterarme der beiden zu sehen sind, lässt sich über die Identität ihrer vermeintlichen Flamme noch nicht viel sagen. "Zurück an meinen sicheren Ort", schreibt Emily zu dem Foto und fügt ihren Worten ein rotes Herz-Emoji hinzu.

Ob hinter Emilys Soft-Launch vielleicht ein wenig Frust wegen des neuen Liebesglücks ihrer Verflossenen steckt? Immerhin war sie nach Ginas Bekanntgabe nicht besonders gut auf ihre Ex zu sprechen. Emily kritisierte vor allem das Datum, an dem die einstige Ex on the Beach-Teilnehmerin ihre neue Partnerschaft mit der Öffentlichkeit teilte: Es sei exakt derselbe Tag, an dem auch Gina und sie ihren Jahrestag feierten. Daraufhin reagierte Gina in ihrer Story auf die Vorwürfe ihrer Ex: "Ich kann das alles nicht mehr. [...] Ich hatte es wirklich nicht auf dem Schirm, dass das der Tag war, an dem ich mit Emily damals zusammengekommen war."

In der diesjährigen Staffel der Sendung Prominent getrennt wollten sich Gina und Emily den Dämonen ihrer Vergangenheit stellen und der Welt beweisen, dass sie auch als Ex-Partnerinnen gut als Team funktionieren – leider eher weniger erfolgreich. Von Beginn an flogen immer wieder die Fetzen zwischen den einstigen Turteltauben, was letztendlich dazu führte, dass die anderen Ex-Paare sie zum Exit verurteilten. Auf die Frage von Promiflash, ob ihnen die damalige Zeit dennoch etwas gebracht habe, machte Gina deutlich: "Leider hat uns die Zeit nicht geholfen, etwas zu klären, sie hat eher alles noch schlimmer gemacht."

Instagram / emily.katarzyna Emily Katarzyna und eine Unbekannte

RTL Gina Beckmann und Emily Katarzyna bei "Prominent getrennt"

