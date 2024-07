Kein Deo benutzt: Kate Hudson roch Matthew schon von weitem!

Kate Hudson (45) hatte schon einige Male das Glück, gemeinsam mit Matthew McConaughey (54) für verschiedene Filme vor der Kamera zu stehen. Doch ob das tatsächlich als Glück bezeichnet werden kann, ist nach der Offenbarung, dass ihr Co-Star kein Deodorant trägt, eher fraglich! Dass Matthew eher auf natürliche Gerüche setzt, scheinen besonders aufmerksame Fans bereits gewusst zu haben. Denn während der "Watch What Happens Live"-Show wird Kate von einem Gast gefragt, ob sie den Schauspieler während der Drehs immer dazu zwingen musste, Deo zu tragen. "Nein! Er trägt kein Deodorant", erklärt sie, doch damit ist er wohl nicht allein: "Und übrigens: Ich auch nicht. Wir sind ganz natürlich." Aufgrund seines ausgeprägten Geruchs konnte die Blondine ihren "Fool's Gold"-Kollegen immer "aus [einer Meile Entfernung] riechen", fügte sie hinzu.

Ob Matthews Geruch gut oder doch eher weniger angenehm war, verriet die Schauspielerin allerdings nicht. Doch tatsächlich habe sie ihm gegenüber während der Dreharbeiten immer wieder Andeutungen gemacht, dass er etwas brauche, um seinen Duft zu überdecken, wie Matthew selbst einmal in einem Playboy-Interview erzählte. So habe sie ihm beispielsweise "immer einen Salzstein" mitgebracht, der ein natürliches Deodorant sein soll. Schuld daran, dass der 54-Jährige kein Deodorant benutze, sei unter anderem seine Mutter. "Die Frauen in meinem Leben, einschließlich meiner Mutter, haben alle gesagt: 'Hey, dein natürlicher Geruch riecht erstens wie ein Mann und zweitens wie du'", erklärte er.

Trotz allem scheint die Zusammenarbeit am Filmset zwischen Matthew und Kate stets gut gelaufen zu sein. Im Interview mit People erinnerte er sich an die Arbeit zum Film "Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?" zurück und schwärmte: "Wir haben uns sofort beieinander wohlgefühlt. [...] Wir haben uns gegenseitig herausgefordert, haben diskutiert, aber auch viel zusammen gelacht." Die Chemie habe auf Anhieb gestimmt.

Getty Images Kate Hudson, Juni 2024

Getty Images Matthew McConaughey bei den Oscars 2024

