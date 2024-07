Lady Gaga ist in Paris: Wird sie etwa bei Olympia performen?

Die Olympischen Sommerspiele stehen vor der Tür – am kommenden Freitag wird die große Eröffnungsfeier in Paris stattfinden. Wer bei dem Spektakel auf der Bühne stehen wird, ist bisher noch ein wohl gehütetes Geheimnis. Doch Spekulationen gibt es viele. Nun heizt Lady Gaga (38) die Gerüchteküche an, denn sie ist in Paris. Am Montag erwischten Paparazzi den Popstar vor einem Hotel in der französischen Hauptstadt. Bester Laune begrüßte die "Pokerface"-Interpretin ihre Fans mit einem Winken und Luftküssen, bevor sie zusammen mit ihrem Freund Michael Polansky in ein Auto stieg. Ob Lady Gaga nur Urlaub in der Stadt der Liebe macht oder vielleicht die Olympischen Spiele eröffnet, erfahren die Fans dann wohl erst am Freitag. Sie sind sich aber schon mal sicher. "Unglaublich! Ich kann es kaum erwarten, sie performen zu sehen! Das wird fantastisch, wartet nur", schreibt ein User bei X.

Lady Gaga ist aber nicht der einzige Superstar, der möglicherweise auf der Olympia-Bühne stehen könnte. Es wurde auch schon vermutet, dass Céline Dion (56) ein großes Comeback feiern wird. Die am Stiff-Person-Syndrom erkrankte Musikerin hielt sich in den vergangenen Jahren aufgrund ihrer Krankheit musikalisch zurück. Berichten von Daily Mail zufolge soll die französische Regierung aber sehr daran interessiert sein, sie bei der Eröffnung singen zu lassen. Angeblich bot Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (46) der Kanadierin eine saftige Summe von etwa 2,7 Millionen Euro. Ein Gerücht, das der Élysée-Palast aber bereits im Keim erstickte.

Möglich wäre ein Auftritt von Lady Gaga allemal – immerhin hat sie in diesem Jahr musikalisch noch einiges vor. Erst wenige Tage ist es her, dass sie voller Stolz ankündigte, an ihrem neuen Album zu arbeiten. Dafür postete sie bei Instagram ein Foto von sich aus dem Studio. "Ich kann kaum erwarten, dass ihr hört, woran ich arbeite", freute sich die 38-Jährige. Immerhin ist die Veröffentlichung ihres letzten Albums bereits ein paar Jahre her: 2020 erschien mit der Platte "Chromatica" zuletzt frische Musik. Nun an neuen Songs tüfteln zu können, bedeutet der Sängerin offenbar viel: "Nur ich im Studio – glücklich wie immer Musik zu machen. Bin so dankbar."

Aissaoui Nacer / MEGA Lady Gaga in Paris

Getty Images Céline Dion, Musikerin

