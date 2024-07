Noch mehr Bushido im TV: Bald startet die nächste Dokuserie

In den vergangenen Jahren scheint sich Bushido (45) vom König des Deutschraps hin zum König der Dokuserien entwickelt zu haben. Nun können sich die Fans des "Sonnenbank Flavour"-Interpreten wieder über ein neues Format mit ihm freuen: "Back on Track – Neuanfang mit Bushido" ist jetzt bei Amazon Freevee am Start. Doch um was genau handelt es sich dabei? "Man kann seine Zukunft erst dann in Angriff nehmen und seine Träume verwirklichen, wenn man sich mit seiner Vergangenheit auseinandergesetzt hat", beginnt der Rapper vielversprechend seine neue Dokureihe.

In den sechs Folgen der Serie wird er aber nicht selbst im Mittelpunkt stehen – der 45-Jährige fungiert dort eher "als Mentor für die jungen Protagonisten". Bushido begleitet darin junge Menschen mit einer belastenden Vergangenheit auf dem Weg zu ihrem Neuanfang. Ziel ist es, Heranwachsenden zu helfen, die mit einer schwierigen Kindheit und damit einhergehenden Problemen zu kämpfen haben. Nach "Unzensiert – Bushido's Wahrheit", "Bushido: RESET", "Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie" und "Bushido & Anna-Maria – Alle auf Tour" handelt es sich damit bereits um die fünfte Dokuserie rund um den Familienvater.

Nach acht Jahren Pause ging der Skandal-Rapper in diesem Jahr auf seine langersehnte "König für Immer"-Tour. Den Musiker endlich wieder live auf der Bühne zu sehen, sorgte bei vielen Fans für große Freude. Dieser verpasste Bushido, der auch unter seinem bürgerlichen Namen Anis Ferchichi bekannt ist, aber bereits einen ordentlichen Dämpfer. "Die gute Nachricht ist: Im Januar 2026 gehen wir noch mal auf Tour. [...] Warum solltet ihr jetzt schon Tickets organisieren? Das wird die allerletzte Tour. Und das wird nicht nur die letzte Tour, es wird mein offizielles Karriereende", verkündete er auf Instagram. Da wird es für manche vielleicht ein kleiner Trost sein, dass sie den "Zeiten ändern dich"-Star immerhin noch weiter im TV zu Gesicht bekommen.

Getty Images Bushido im März 2024

Getty Images Bushido im Dezember 2006 in Düsseldorf

