Paddy eifersüchtig? "Ex on the Beach"-Edda knutscht mit Fabi

Zurück zum Ex? Am Strand von Mexiko ist das nicht ausgeschlossen! Bei Ex on the Beach müssen sich die Teilnehmer ihren gescheiterten Beziehungen stellen – so auch Edda und Paddy. Noch keine 24 Stunden in der Villa ziehen aber bereits dunkle Wolken am Ex-Liebeshimmel auf. Die Blondine bandelt nämlich schon nach kurzer Zeit mit Single-Mann Fabi (26) an, was ihrem Ex Paddy überhaupt nicht schmeckt. Nach angeregten Gesprächen folgen sogar eine gemeinsame Nacht und innige Küsse. Am Abend vor der gemeinsamen Nacht sucht die Beauty noch das Gespräch mit ihrem Verflossenen, der bedrückt zugibt: "Das, was zwischen uns war, ist noch nicht vorbei." Auch Edda sieht offenbar noch eine kleine Chance auf ein Liebes-Comeback: "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das juckt mich nicht."

Paddys Euphorie genießt Edda allerdings mit Vorsicht. "Worte und Taten sind bei ihm einfach nicht auf einer Ebene und deswegen bin ich dementsprechend immer ein bisschen misstrauisch", erklärt sie im Einzelinterview. Ihr Ex ist sich bei der ganzen Sache deutlich sicherer. "Ich sehe schon, dass ich ihr noch was bedeute", meint Paddy überzeugt. Gegenüber Mitstreiterin Alessa gesteht er sogar, dass er es mit Edda noch einmal versuchen würde. "Ja, ich will Edda zurück", behauptet er selbstsicher. Eddas Reaktion fällt allerdings eher verhalten aus, sie will in der TV-Show ihr Ding durchziehen.

Edda und Paddy lernten sich in der fünften Staffel der beliebten Kuppel-Show Are You The One? näher kennen. Lange gehalten hat es bei den beiden allerdings nicht. Beim ersten Aufeinandertreffen der Verflossenen wurde schnell deutlich: Edda ist richtig wütend auf ihren Ex. Grund dafür? Die Personaltrainerin wirft Paddy vor, ihr und Sina, ebenfalls eine AYTO-Kandidatin aus Staffel fünf, die gleichen Textnachrichten geschrieben zu haben.

RTL "Are You The One?"-Kandidaten Edda und Paddy

RTL Sina, "Ex on the Beach"-Kandidatin

