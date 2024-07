"Traumleben": Shannen Doherty wollte vor ihrem Tod umziehen

Shannen Doherty verlor vor einigen Tagen den Kampf gegen ihre Krebserkrankung. Im Alter von nur 53 Jahren ist die Beverly Hills, 90210-Bekanntheit verstorben. Vor ihrem Tod hatte die Schauspielerin noch einige Träume, unter anderem einen Umzug nach Italien. Co-Star Holly Marie Combs (50) verrät im Podcast "House of Halliwell", dass das Land im Süden Europas schon immer ein Lebensziel von Shannen war: "Das war ihr Traumleben. Ihre nächste Reise sollte nach Italien gehen und sie dachte darüber nach, nach Italien zu ziehen."

Zuvor war Shannen bereits in Italien und berichtete in einer vergangenen Episode des Podcasts "Let's Be Clear with Shannen Doherty" sogar von ihrer Reise, die sie zusammen mit ihrem guten Freund und Onkologen Dr. Lawrence D. Piro antrat. "Du hast mich auf diese fantastische Jacht mit deiner Familie eingeladen und ich durfte mit dir nach Italien fahren, das war ein Punkt meiner Wunschliste", erzählte die Schauspielerin ganz freudig. Sie schwärmte zudem von der tollen Zeit mit ihrer Begleitung: "Ich meine, du hast mich angerufen und gesagt: 'Das ist eine Art Bucket List, Shannen.' Ich war so aufgeregt."

Vor wenigen Tagen offenbarte Lawrence Shannens letzte Gedanken vor ihrem Tod. Demnach sei die Charmed-Darstellerin "nicht bereit gewesen zu gehen, weil sie das Leben liebte", obwohl sie sich bewusst war, dass ihr Krebskampf "in den letzten Wochen sehr viel schwieriger" geworden war, berichtete er gegenüber People. Shannen wollte keine andere Möglichkeit in Betracht ziehen, als zu leben: "[…] Sie wollte jeden Tag leben, nicht als wäre es ihr letzter Tag, sondern als wäre es der Beginn eines neuen Kapitels für sie."

Getty Images Holly Marie Combs und Shannen Doherty im Dezember 2001

Getty Images Shannen Doherty im November 2015

