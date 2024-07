Blake Lively und Ryan werden für den Babynamen kritisiert

Blake Lively (36) und Ryan Reynolds (47) müssen sich derzeit fiese Kommentare in den sozialen Medien gefallen lassen. Anlass dafür ist der ungewöhnliche Name, den das Promi-Paar seinem vierten Kind gegeben hat. Ryan, der während der Deadpool & Wolverine-Premiere in New York City dankende Worte an seine Ehefrau und alle vier gemeinsamen Kinder richtete, lüftete dabei das Geheimnis um den Namen seines jüngsten Nachwuchses. Der Name Olin sorgte jedoch im Anschluss für reichlich Spott und Häme im Internet, wobei Nutzer die Namenswahl teilweise als "seltsam" und "unvollständig" bezeichnen.

Blake und Ryan sind seit 2012 verheiratet. Den Namen und das Geschlecht ihres im Februar 2023 geborenen Kindes hatten sie bis dato geheim gehalten. Olin, ein Name nordischer Herkunft, bedeutet "Ahnen-Erbe" oder "erben". Obwohl der Name traditionell als männlicher Vorname gilt, haben Blake und Ryan das Geschlecht ihres Kindes noch nicht öffentlich bekannt gegeben. Auch wenn der Babyname größtenteils bei den Fans durchzufallen scheint, gibt es jedoch auch positive Reaktionen, wie "Warte, ich liebe das" und "Okay, süß."

Blake und Ryan haben neben Olin noch drei weitere Kinder: James, Inez und Betty. Das Promi-Paar hielt die Schwangerschaft und Geburt seines vierten Kindes weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Erst im Februar 2023 deutete Blake auf Instagram an, dass ihr Baby geboren ist, als sie ein Foto von sich ohne Babybauch postete. Bei der Premiere trug die Gossip Girl-Darstellerin einen dunkelroten Overall, der an Ryans Deadpool-Charakter erinnerte, während er selbst in einem klassischen schwarzen Anzug erschien. Ryan erklärte bei der Veranstaltung: "Ich hoffe, dass dieser Moment – also die Inhalte des Films – das Traumatischste bleibt, das in eurem wunderbaren Leben passiert."

Auch wenn Blake und Ryan mit vier Kindern eine echte Rasselbande zu Hause haben, könnte das noch lange nicht alles gewesen sein. In einem kürzlich veröffentlichten Interview mit E! News plauderte Ryan offen über die Möglichkeit, weiteren Nachwuchs zu bekommen. "Je mehr, desto besser", scherzte er und fügte hinzu: "So viele wie möglich. So viele kleine Herzchen, die einfach herumlaufen und das Haus kaputtmachen. Ich liebe es. Lass uns mehr davon kriegen!"

Dass Blake und Ryan ihr Familienleben trotz Hollywood-Alltag so gut organisieren, kommt nicht von ungefähr. In der Show "Further Ado" erzählte die Schauspielerin, dass sie und ihr Mann eine klare Regel verfolgen: "Als Ryan und ich zusammenkamen, haben wir die Regel aufgestellt, nie gleichzeitig zu arbeiten. So können wir immer unser Privatleben an erste Stelle setzen." Natürlich sei dies nicht immer einfach gewesen, fügte sie hinzu: "Dafür muss man wirklich hart arbeiten. Es braucht Gleichgewicht."

