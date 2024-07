Darum trägt Salma Hayek Fackel bei Olympia-Eröffnungsfeier

Am Freitag beginnen die Olympischen Sommerspiele in Paris. Salma Hayek (57) könnte bei der Eröffnungsfeier eine große Ehre zuteilwerden. Wie unter anderem InStyle berichtet, soll die Schauspielerin die Fackel entlang der Seine tragen. Und das aus einem bestimmten Grund: Salmas Mann, François-Henri Pinault, ist CEO des französischen Luxusgüterkonglomerats Kering und leitet eine einflussreiche Investmentfirma. Wegen ihrer Ehe mit François-Henri zählt sie zur hochkarätigen französischen Prominenz.

So soll sie am Freitag gemeinsam mit dem Sänger Patrick Bruel und Didier Deschamps (55), dem Trainer der französischen Fußballnationalmannschaft, die Fackel vom Vorort Yvelines zum Schloss Versailles tragen. Das berichtet Variety. Auch Salma selbst kündigte ihre Aufgabe bei der Olympia-Eröffnungsfeier bereits an. Auf Instagram teilte sie ein Foto von sich in einem weißen Fackelstaffel-Trainingsanzug und schrieb dazu: "Ich bereite mich auf die Teilnahme am olympischen Fackellauf in Paris vor! Ich spüre die Aufregung und die Einheit, die die Olympischen Spiele mit sich bringen. Bleibt dran für weitere Fotos mit der Fackel morgen."

Doch Salma ist nicht die Einzige, der diese besondere Aufgabe zuteilwird. Snoop Dogg (52) wurde als letzter Fackelträger während der Feierlichkeiten am Freitag ausgewählt, wie Bürgermeister Mathieu Hanotin auf X mitteilte. Außerdem wird spekuliert, dass Lady Gaga (38) und Céline Dion (56) auftreten könnten – beide Sängerinnen sind derzeit in Paris.

Instagram / salmahayek Salma Hayek im Juli 2024

Aissaoui Nacer / MEGA Céline Dion im Juli 2024

Wie findet ihr es, dass Salma Hayek die Fackel bei den Olympischen Spielen tragen soll?



