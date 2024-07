Weitere Show abgesagt: Lena Meyer-Landrut noch länger krank

Sorge um Lena Meyer-Landrut (33): Die Musikerin fällt wieder aus gesundheitlichen Gründen aus. Erst am Sonntag wurde einer ihrer Auftritte abgesagt, da sie einen "medizinischen Notfall" hatte. Nun gibt es ein Update von ihrem Management auf Instagram: "Leider geht es Lena nach dem plötzlichen medizinischen Notfall gestern nicht besser und ist nach wie vor in ärztlicher Behandlung. Wir müssen die Show heute in Regensburg daher leider auch absagen." Was genau die "Satellite"-Interpretin hat, ist weiterhin unklar.

Laut Bild-Informationen werde die 33-Jährige noch länger ausfallen. Sie werde dementsprechend wohl auch noch weitere Konzerte absagen müssen. Eigentlich stehen diese Woche noch eine Show am Freitag in Stuttgart und ein Auftritt am Samstag in Echternach an – zum Verbleib dieser Termine äußerte sich Lenas Management bisher noch nicht. Die Fans zeigen sich im Netz verständnisvoll über die Absagen. "Mach doch einfach mal eine längere Pause, bis du wieder vollkommen fit bist. Echte Fans sind auch in zwei Jahren noch da!", meint ein User. Doch viele sind auch frustriert, da bereits zuvor kurzfristig Termine abgesagt wurden.

Im Juni hatte Lena auch einen Auftritt bei einem Festival in München canceln müssen. "Mir ging es tagsüber schon nicht so gut und ich habe dann abends krampfartige Bauch- und Nierenschmerzen bekommen, musste mich kurz vor Showstart übergeben und bin dann in eine Klinik gebracht worden", erklärte sie zu dem Zeitpunkt in ihrer Instagram-Story. Danach nahm sie sich ein bisschen zurück und gönnte sich Ruhe, bis sie erst am vergangenen Samstag ihr Comeback feierte.

Anzeige Anzeige

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de