Mit diesem Model genießt Kylian Mbappé ein romantisches Date

Ist das etwa Kylian Mbappés (25) neue Flamme? Der Profikicker wurde bei einem romantischen Bowling-Date gemeinsam mit einem Model namens Dani Grace Almeida gesichtet, wie unter anderem Page Six berichtet. Demnach sollen sich die beiden Turteltauben in Miami richtig nah gekommen sein, wie ein Insider gesehen haben will: "Sie waren sehr vertraut, legten ihre Hände auf die Beine des anderen und hielten sich beim Verlassen des Lokals an den Händen."

Ob und wie lange der Fußballer und die Beauty schon eine Romanze am Laufen haben, ist allerdings unklar. Auf Nachfrage des Magazins wollte sich Dani zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu einer möglichen Beziehung äußern. In der Vergangenheit wurde Kylian bereits das eine oder andere Mal mit einem Model an seiner Seite gesichtet. Sei es mit dem belgischen Model Stephanie Rose Bertram (29) oder dem Model Ines Rau – der Sportler verfolgt offenbar einen bestimmten Typ Frau!

Mit Dani an seiner Seite konnte sich Kylian von den vergangenen Wochen wahrscheinlich vollends erholen. Der 25-Jährige musste nämlich in der kürzlich stattgefundenen Fußball-Europameisterschaft so einiges einstecken. Nicht nur die Niederlage seiner heimischen Nationalmannschaft musste der Kicker verkraften, sondern auch eine gebrochene Nase. Im Duell gegen Österreich knallte Kylian nämlich volle Kanne mit dem österreichischen Nationalspieler Kevin Danso zusammen. Dieser Unfall bedeutete für ihn trotz spezieller Gesichtsmaske das Ende der EM.

Instagram / daniellagrace Dani Grace Almeida im Juli 2024

Getty Images Kylian Mbappé, Fußballstar

