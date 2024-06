Nasenbeinbruch? Kylian Mbappé verletzt sich bei EM-Spiel

Kostet ihn das vielleicht sogar die EM? Kylian Mbappé (25) zeigte im gestrigen EM-Spiel gegen Österreich vollen Körpereinsatz: Bei einem Duell mit dem Österreicher Kevin Danso, kurz vor Ende des Spiels, kommt es zu einem verhängnisvollen Zusammenprall. "Offenbar hat sich Kylian die Nase gebrochen, das ist der heikle Punkt des Abends", heißt es seitens Nationaltrainer Didier Deschamps (55) auf der Webseite der Französischen Fußballföderation. Nach einer kurzen Behandlung auf dem Fußballfeld wurde Frankreichs Topspieler schließlich ins Uniklinikum Düsseldorf gebracht.

Zum Zustand des Fußballers verrät der französische Nationaltrainer nur so viel: "Es geht ihm gar nicht gut. Er ist jetzt bei den Ärzten. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber es ist kompliziert." Eine Operation soll nach Angaben des französischen Verbandspräsidenten Philippe Diallo zwar nicht notwendig sein, jedoch ist fraglich, ob er in diesem Zustand das nächste Spiel in der Gruppenphase antreten kann. In jedem Fall ist Didier zuversichtlich: "Wenn es so kommt, werden wir auch ohne ihn kämpfen."

Insgesamt war das Auftaktspiel für die französische Nationalmannschaft keine Glanzparade. Die Équipe Tricolore, die eigentlich als eine der Favoriten gilt, spielte trotz einer klaren Dominanz keine ihrer Torchancen aus. Am Ende konnten die Franzosen Österreich nur knapp mit 1:0 besiegen, wobei der einzige Treffer des Spiels auf das Konto von Österreichs Torhüter Max Wöber ging. Ganz anders sah es da bei der deutschen Nationalelf aus. Entgegen der Erwartung vieler konnten sich unsere Jungs im Auftaktspiel gegen die schottischen Kicker durchsetzen. Bei Schlusspfiff konnten sich die Fans der deutschen Fußballprofis um Nationaltrainer Julian Nagelsmann über ein überragendes 5:1 freuen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylian Mbappé, Fußballprofi

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylian Mbappé, Fußballspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Meint ihr, Kylian wird trotz der Verletzung noch weiterhin an der EM teilnehmen können? Ja, ich glaube fest an ihn! Nee, ich denke, die EM ist für ihn gelaufen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de