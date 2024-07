Urkundenfälschung: Strafmaß für Nathalie Volk steht fest!

Nathalie Volk (27) musste sich vor Gericht verantworten. Dem Model wurde vorgeworfen, für eine Reise während der Corona-Pandemie ihren Impfpass gefälscht zu haben. Laut Informationen von RTL hat das zuständige Amtsgericht in Frankfurt nun ein Urteil gefällt. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin muss 90 Tagessätze à 250 Euro Strafe zahlen. Für ihr Vergehen ist das vergleichsweise wenig – auch eine Haftstrafe hätte in Erwägung gezogen werden können. Das Urteil hörte sich der Realitystar nicht persönlich an. Wie bei vorherigen Gerichtsterminen erschien sie nicht vor Ort.

Schon im März verpasste Nathalie den Prozess in Frankfurt. Damals hieß es, dass sie aus gesundheitlichen Gründen nicht anreisen könnte. Allerdings berichteten Quellen dem Fernsehsender, dass die Beauty das Verfahren nicht allzu ernst nehmen würde und deshalb ferngeblieben sei. Die Anreise wäre allerdings auch ziemlich aufwendig gewesen, denn zurzeit lebt die Influencerin in Australien. Neben dem Modeln studiert sie dort Biomedizin.

Der Vorfall, für den die Dunkelhaarige nun verurteilt wurde, ereignete sich laut Bild am 30. Januar 2022. Nathalie kam gemeinsam mit ihrem damaligen Freund Samuel Azarev aus den Malediven zurück und wurde bei der Passkontrolle aufgehalten. Damals fiel auf, dass etwas mit einem Aufkleber auf ihrem Impfpass nicht stimmte. Deshalb wurde seitdem "wegen des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse" gegen die 27-Jährige ermittelt.

Nathalie Volk, Freundin von Frank Otto

Nathalie Volk, Influencerin

