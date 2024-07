Was sagt Cathy Hummels eigentlich zu Mats' neuer Liebschaft?

Seit einigen Monaten wird spekuliert, dass Mats Hummels (35) sein Glück in Nicola Cavanis gefunden haben könnte. Vor wenigen Tagen tauchten dann Bilder auf, die den Fußballer und das Model beim Turteln auf Mallorca zeigen. Doch was sagt eigentlich Cathy Hummels (36), die Ex-Frau des Sportlers, zu der vermeintlich neuen Romanze ihres Verflossenen? Im Bild-Interview erzählt die Moderatorin: "Mats war seine Privatsphäre immer sehr wichtig. Ich hoffe, er kann seinen Urlaub auf Mallorca genießen. Ludwig und ich fliegen am Freitag auch."

Wie das Onlinemagazin weiter berichtet, wolle Cathy auf der Insel nicht ihren Sohn Ludwig mit der neuen Freundin seines Papas bekannt machen. Das Mama-Sohn-Duo wolle schlichtweg Urlaub machen und Sonne tanken. Genau das ließen sich auch Mats und Nicola vor ein paar Tagen nicht entgehen. Auf Schnappschüssen zeigen sich die beiden ziemlich verliebt am Strand – zärtliche Berührungen und intensive Blicke inklusive.

Erste Gerüchte, dass Mats und Nicola miteinander anbandeln, gab es bereits im vergangenen November. Außerdem will das Blatt aus dem Freundeskreis des Paares erfahren haben, dass die beiden seit mehreren Monaten zusammen sind. Im Juni urlaubten sie gemeinsam auf Ibiza – teilten ähnliche Fotos von derselben Location im Netz.

Getty Images Nicola Cavanis, Model

Instagram / aussenrist15 Mats Hummels im Mai 2024

