Amanda Abbington reagiert auf öffentliche BBC-Entschuldigung

Amanda Abbington (50) hatte sich vor wenigen Wochen öffentlich mit schwerwiegenden Vorwürfen gegen ihren damaligen Tanzpartner Giovanni Pernice (33) in der Sendung Strictly Come Dancing zu Wort gemeldet. Vor einigen Tagen hatte sich dann auch BBC-Generaldirektor Tim Davies erstmals öffentlich zu den negativen Schlagzeilen bezüglich der Show geäußert und entschuldigte sich bei den Teilnehmern, die nicht nur positive Erfahrungen in der Sendung gemacht hatten. Bei einem Interview mit Channel 4 News reagiert Amanda nun auf die Stellungnahme des Senderchefs: "Ich bin froh, dass er es zur Kenntnis genommen hat. Ich habe einen Artikel gelesen, in dem stand: 'Amanda will Strictly zu Fall bringen'. Nein, ich liebe Strictly, ich hätte gerne eine wunderbare Erfahrung bei Strictly gemacht."

Tatsächlich hatte ein Insider vor wenigen Tagen behauptet, dass die Chefetage des Senders über den Medientrubel, den Amanda mit den Anschuldigungen losgetreten hatte, erbost war. Wie Mail Online berichtete, hatte die Quelle Amanda vorgeworfen, der Sendung absichtlich schaden zu wollen: "Amanda scheint vor nichts Halt zu machen, um sicherzustellen, dass ein Schatten über 'Strictly Come Dancing' zurückbleibt. Sie scheint ein echtes Problem mit der Show zu haben."

Nach ihrer Teilnahme an der beliebten Tanzshow behauptete Amanda, dass ihr Tanzpartner während des Trainings toxische Methoden angewendet hatte. Der Fernsehsender BBC hatte diese Anschuldigungen ernst genommen und interne Ermittlungen gegen den Profitänzer eingeleitet. Trotzdem fühlte sich die Britin vom Sender im Stich gelassen, wie sie kürzlich gegenüber Mirror zugab: "Ich habe danach mehrere Nachrichten von einigen der Produzenten bekommen, die sich einfach nur erkundigen wollten, wie es mir geht. Aber als der ganze Wirbel losging [...] habe ich eigentlich von niemandem mehr etwas gehört."

Instagram / giovannipernice Giovanni Pernice, Tänzer

Getty Images Amanda Abbington, Schauspielerin

