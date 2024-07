Blake Lively crasht Ryan und Hughs Liveshow mit einem Anruf

Eigentlich sollten Ryan Reynolds (47) und Hugh Jackman (55) am Mittwochabend durch die Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!" führen – denn Moderator Jimmy Kimmel (56) gönnt sich einen wohlverdienten Sommerurlaub. Doch der Auftritt der beiden Deadpool & Wolverine-Stars wurde unterbrochen: Plötzlich klingelte nämlich Ryans Telefon. "Es tut mir so leid. Eine Sekunde. Es ist Blake, es ist Blake", entschuldigte der Kanadier sich laut Daily Mail unter dem Applaus des Publikums. Er habe seiner Frau Blake Lively (36) versprochen, immer ans Telefon zu gehen. Der FaceTime-Anruf seiner Liebsten schien das Publikum aber nicht zu stören – ganz im Gegenteil, sie kommentierten das Gespräch mit herzlichem Gelächter.

"Ich liebe dich so sehr. Mir war nur langweilig", scherzte Blake, nachdem sie über die Kamera das Publikum begrüßt hatte. Einer, der von nichts wusste, war offenbar Ryans Kumpel Hugh. Er begrüßte die Gossip Girl-Darstellerin zwar knapp, beteiligte sich aber nicht an der Unterhaltung. Als sein Freund das Gespräch beendete, ging dieser zur Tagesordnung über: "Okay, wir haben einen exklusiven Clip. Vielleicht drehen wir den gleich jetzt?" Sehr zur Erheiterung tat Hugh aber weiter so, als wüsste er gar nicht, was er überhaupt in der Show soll. "Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich weiß überhaupt nichts", erklärte er unter dem Gelächter der Zuschauer. Es scheint, als sei der Auftritt der beiden Hollywoodstars in Jimmys Sendung ein echter Erfolg geworden und gleichzeitig eine gute Möglichkeit, die Werbetrommel für ihren neuen Film zu rühren.

Hugh und Ryan sind seit Mittwoch zusammen im neuen Marvel-Streifen "Deadpool & Wolverine" zu sehen. Um den Superheldenfilm zu promoten, reisten sie in den vergangenen Wochen um den ganzen Globus. Für die beiden sicher ein willkommener Männertrip, denn sie verbindet seit langem eine innige Freundschaft. Der Australier ist sogar regelmäßig Gast bei Ryan und seiner Familie, denn nicht nur der 47-Jährige liebt Hugh, sondern auch seine Kinder. Eine besondere Erinnerung sei es, mitzuerleben, wie der 55-Jährige mit den Kids seines Freundes seinen Film "Greatest Showman" im Wohnzimmer nachspielte. "Es war das Wunderschönste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe", schwärmte Ryan bei einer Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash.

Ryan Reynolds und Blake Lively

Hugh Jackman und Ryan Reynolds. Schauspielkollegen

