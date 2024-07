"Creepy": Teilt Maya Henry hier wieder gegen Ex Liam aus?

Will Maya Henry (24) etwa gegen ihren Ex schießen? Die Schauspielerin führte rund zwei Jahre eine On-off-Beziehung mit dem Sänger Liam Payne (30). Seit 2022 ist Schluss zwischen den beiden – jedoch scheint die Influencerin noch ein Hühnchen mit dem einstigen One Direction-Mitglied rupfen zu wollen. In ihrer Instagram-Story reagiert die US-Amerikanerin nun auf eine Aussage einer Followerin, welche ihr schrieb: "Meine Freundin hat mal Snaps von deinem Ex bekommen, als ihr noch zusammen wart, er ist so creepy!" Mayas Reaktion? "Eine Sekunde, ich versuche kurz schockiert zu sein", meint Maya. Es werden keine Namen genannt, doch offenbar scheint die Netz-Persönlichkeit von den geheimen Machenschaften ihres Ex zu wissen.

Da sonst keine Ex-Partner der Beauty bekannt sind, sind wohl alle Augen auf Liam gerichtet. Schon im Mai wurde spekuliert, ob Maya über ihren Verflossenen spricht. Damals schilderte sie im Gespräch mit People ein traumatisches Erlebnis: "Was ich im wahren Leben erlebt habe, ist dem sehr ähnlich, was Mallory durchmacht. Ich hatte nach meiner Abtreibung einige Komplikationen und musste auch alleine ins Krankenhaus." Die 24-Jährige hatte also eine Abtreibung. Von wem sie schwanger war, verriet sie nicht.

Kurz nachdem zwischen Liam und Maya alles aus war, war der Musiker kurz mit Aliana Mawla zusammen. Insider meinten damals sogar, dass der "Strip That Down"-Interpret Maya mit ihr betrogen haben soll. "Aliana ist sehr betroffen von den Anschuldigungen, die in Bezug auf eine Beziehung mit Liam gemacht wurden, während er noch verlobt oder mit seiner Ex-Verlobten zusammen war! Unter keinen Umständen hätte sich Aliana auf eine öffentliche Beziehung eingelassen, wenn an den Kommentaren etwas Wahres dran wäre", erklärte ein Sprecher gegenüber HollywoodLife.

Anzeige Anzeige

Getty Images Maya Henry, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Payne und Maya Henry im Oktober 2021 in London

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Maya meint Liam? Ja, das ist doch klar! Nein, ich glaube nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de