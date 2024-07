Jennifer Lopez sieht 55. Geburtstag ohne Ben als Neuanfang!

Zwischen Jennifer Lopez (55) und ihrem Ehemann Ben Affleck (51) kriselt es angeblich seit einigen Monaten. Ihren 55. Geburtstag feierte die Schauspielerin ohne ihn. Wie geht es der "On The Floor"-Interpretin damit? Gegenüber ET meint ein Insider, die Antwort zu kennen. "Es war ein hartes Jahr mit einigen unerwarteten Erfahrungen, Veränderungen und Hindernissen, aber Jen versucht, ihren 55. Geburtstag als Neuanfang zu sehen", behauptete der Informant und betont: "Sie versucht, sich von der Situation mit Ben nicht unterkriegen zu lassen."

Aktuell setze die Sängerin alles daran, positiv in die Zukunft zu blicken. Die Quelle erklärt: "Sie gibt ihr Bestes, um stets optimistisch zu bleiben und sich auf die wichtigen Dinge in ihrem Leben zu konzentrieren." Ihren Ehrentag feierte der Hollywoodstar zwar nicht mit Ben, dafür aber mit der Familie und den Liebsten. Ein Augenzeuge äußert sich gegenüber dem Magazin: "J.Lo sah glücklich und zufrieden aus. Ein Fan rief ihr Glückwünsche zum Geburtstag zu und sie bedankte sich!"

Dass die 55-Jährige ihre Feier ohne ihren Noch-Ehemann wohl genoss, lässt auch ein ziemlich heißer Schnappschuss auf Instagram anklingen. In einem weißen Badeanzug mit tiefem V-Ausschnitt posierte die Beauty gekonnt vor dem Spiegel und begeisterte ihre Fans. "Ich kann nicht glauben, dass du 55 Jahre alt bist! Du alterst wie ein guter Wein!", schwärmte beispielsweise einer ihrer zahlreichen Bewunderer.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Juli 2024

