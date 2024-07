Lässt sich Sarah Harrison nach drittem Baby sterilisieren?

Sarah Harrison (33) und Dominic Harrison (33) sind aktuell in freudiger Erwartung ihres dritten Kindes – eines kleinen Mädchens, das den Namen Alea tragen soll. Wird nach Baby Nummer drei jetzt Schluss mit weiterem Nachwuchs sein? Dazu äußert sich die Medienpersönlichkeit in einer Fragerunde auf Instagram und beantwortet, ob sie sich nach der Geburt sogar sterilisieren lassen wird. "Nein. Vielleicht wollen wir ja irgendwann noch mal ein Baby!", stellt die Dreifachmama in spe klar und fügt hinzu: "Glaube ich zwar nicht, aber ich will das nicht zu 100 Prozent ausschließen."

Ihren Wonneproppen plant Sarah mithilfe eines Kaiserschnitts auf die Welt zu bringen. Schon bei den Geburten ihrer zwei weiteren Töchter lief die Entbindung auf diese Weise ab. "Tatsächlich habe ich nie darüber gesprochen, das war immer so unseres. Aber bei Mia war es so, dass es ein Kaiserschnitt sein sollte und bei Kyla habe ich dann gesagt, es wird noch mal einer. Die Narbe ist schon da, ich kenne den Ablauf", merkte die 33-Jährige gegenüber ihren Fans auf Social Media an.

Den Namen ihres Sonnenscheins verrieten die Eltern erst vor wenigen Tagen: In einem Clip malten Sarah, Dominic, Mia (6) und Kyla (3) gemeinsam den Namen des zukünftigen Familienmitglieds auf den Babybauch der Schwangeren. Dass die Kleine Alea heißt, kommt bei den Nutzern übrigens hervorragend an. Wie eine Promiflash-Umfrage ergab, findet ein Großteil der Fans, dass das Paar einen wundervollen Namen ausgewählt hat.

Instagram / sarah.harrison.official Influencer Dominic Harrison mit seinen Töchtern Mia und Kyla

Instagram / sarah.harrison.official Dominic Harrison und Sarah Harrison , Juli 2024

