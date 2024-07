Michael Jacksons Bilder werden für 922.000 Euro versteigert!

Michael Jackson (✝50) war zu Lebzeiten nicht nur ein talentierter Sänger, sondern ebenfalls ein begnadeter Zeichner. Jetzt soll eine Sammlung von Skizzen des Musikers versteigert werden – und der Preis dieser Kunstwerke umfasst eine ziemlich hohe Summe! Wie TMZ berichtet, handelt es sich umgerechnet um sage und schreibe rund 922.000 Euro! Insgesamt besteht die Kollektion aus 78 Zeichnungen, die unter anderem Porträts von Queen Elizabeth II. (✝96), Marilyn Monroe (✝36), verschiedenen Disney-Figuren und weiteren Berühmtheiten umfassen.

Die Auktion wird in Zusammenarbeit mit Kings Auctions Las Vegas stattfinden. Die angedachten 922.000 Euro sollen das Startgebot für die komplette Sammlung sein. Falls diese Summe nicht geboten wird, sollen die Stücke einzeln zum Verkauf stehen. Michaels Unterschriften auf den Bildern wurden laut der Zeitschrift bereits von einem Autogrammbeglaubiger überprüft – dieser bestätigte, dass es sich bei den Grafiken um Originale handelt.

Offenbar steht die Kunstsammlung nicht mit dem Nachlass des Verstorbenen in Zusammenhang und wird unabhängig von diesem betrachtet. Erst vor wenigen Wochen wurde spekuliert, dass die Poplegende angeblich einen Haufen Schulden hinterlassen hatte. "Zum Zeitpunkt von Michael Jacksons Tod waren seine wichtigsten Vermögenswerte mit mehr als 460 Millionen Euro an Schulden und Gläubigerforderungen belastet", lautete es in einem Gerichtsdokument, das Us Weekly vorlag.

Anzeige Anzeige

MEGA Michael Jacksons Zeichnung von Queen Elizabeth II.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Jackson, Sänger

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr, dass Michaels Zeichnungen für einen angemessenen Preis versteigert werden? Ja! Seine Skizzen sind großartig. Nee, das ist viel zu viel Geld! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de