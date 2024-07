Sicherheitsmann verklagt Chris Brown auf 14 Millionen Euro!

Es bleibt nicht bei einer Klage! Chris Brown (35) wird vorgeworfen, er sei in einer Schlägerei in Fort Worth verwickelt gewesen. Dafür wurde der Sänger bereits von den Beteiligten auf 45 Millionen Euro Schadensersatz verklagt. Wie Daily Mail berichtet, hat ihn jetzt auch noch der Wachmann angezeigt, der bei dem Vorfall wohl dazwischengegangen sei. Frederick Overpeck fordert ebenfalls knapp 14 Millionen von dem "Angel Numbers"-Interpreten, denn er behauptet, er sei beim Einschreiten in die Streitigkeiten von Chris' Mitarbeitern "mit Schlägen und Tritten attackiert" worden. Davon trägt er verletzte Halswirbel und eine schwer verletzte Hüfte, wie er behauptet.

Der Vorfall soll wohl nach Informationen von TMZ nach dem Konzert seiner "11:11"-Tournee vor wenigen Tagen passiert sein. Mehrere Gäste seiner Aftershow-Party klagten, dass sie von Bekannten des Rappers in eine Schlägerei verwickelt worden waren. Anscheinend haben diese auf Anweisung von Chris mehrere Leute attackiert – sie trugen vermeintlich schwere Verletzungen davon und klagen nun auf über 45 Millionen Euro Schadensersatz. Einer der Beteiligten habe sich wohl mehr als zehn Minuten lang Schläge und Tritte gegen den Kopf über sich ergehen lassen müssen. Der Sicherheitsmann wollte dazwischengehen und unterstützt die Aussage der Kläger. Der Zweifachpapa fordert ebenfalls wegen seiner Verletzungen, die er während der Auseinandersetzung bekam, eine hohe Summe von dem Künstler.

Während seiner aktuellen Tour scheint wohl einiges nicht ganz nach Plan zu laufen. Bereits vor wenigen Wochen wurde der 35-Jährige während seines Konzertes sauer, denn die Technik spielte nicht ganz mit. Chris hielt seinen Mitarbeitern mitten auf der Bühne eine Standpauke, ihm hat es wohl zu lange gedauert, bis das Problem gelöst wurde.

