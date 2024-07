So süß gratuliert Courteney Cox ihrem Johnny zum Geburtstag!

Seit vielen Jahren sind Courteney Cox (60) und ihr Partner Johnny McDaid (48) zusammen. Zu seinem Geburtstag teilt die Schauspielerin nun eine Reihe niedlicher Fotos der beiden auf Instagram und schreibt dazu: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an den Mann, der am meisten alles kann. Ich liebe dich immer." Die vielen Talente ihres Lovers präsentiert die Friends-Darstellerin auch gleich in den Bildern: Darauf sieht man den Sänger in seinem Element am Klavier, im Cockpit eines Flugzeugs, mit der Gitarre in der Hand und zuletzt beim Angeln mit einem echten Fisch in der Hand. Auf genau diesen Schnappschuss bezieht sich Courteney auch noch mal extra, denn sie fügt in ihrer Caption hinzu: "P.S. Er hat ihn wieder zurückgeworfen."

Die Fans der renommierten Schauspielerin lieben die Einblicke in ihr privates Leben und gratulieren ihrem Partner in den Kommentaren ebenfalls zum Geburtstag. Auch "Friends"-Kollegin Jennifer Aniston (55) schreibt: "Happy Birthday, JMD!" Andere schreiben: "Mädel, du hast dir einen echten Hottie geangelt! Seine Augen strahlen eine wundervolle Seele aus! Wow!" und "Oh, mein Gott! Court sieht so niedlich aus in den Pics! Und eure Augen sehen so gleich aus, wow!" Ein Fan ist sich sogar sicher: "Ihr seid das coolste Pärchen auf dieser App."

Bereits seit 2013 sind Johnny und Courteney ein Paar, doch die Beziehung verlief nicht immer rosig. Tatsächlich legten die beiden Turteltauben im Jahr 2015 eine kurze Beziehungspause ein. In einer früheren Folge des Podcasts "Minnie Questions" erzählte sie, dass sie zusammen eine Therapeutin besucht hatten. "Es war einfach so, dass wir zu diesem Therapeuten gingen, um über unsere Grenzen zu sprechen – was wir aneinander akzeptieren konnten und was nicht. Stattdessen hat er innerhalb der ersten Minute einfach Schluss gemacht", erinnerte sie sich.

Instagram / courteneycoxofficial Johnny McDaid und Courteney Cox

Getty Images Courteney Cox, mit ihrem Partner Johnny McDaid

