Bill Belichick (72) und Jordon (24) zeigen sich öffentlich!

Bill Belichick (72) und Jordon Hudson scheinen ihre Liebe nicht mehr verstecken zu wollen. Der ehemalige Footballcoach und seine jüngere Freundin wurden am Dienstag während eines gemeinsamen Ausflugs beobachtet. Auf Fotos, die Page Six vorliegen, ist das Paar sehr sportlich unterwegs: Die beiden fuhren auf Fahrrädern in Nantucket, Massachusetts, herum und radelten wohl eine Stunde lang um die Insel, bevor sie in Bills Ferienhaus zurückkehrten.

Dem Anschein nach genießen der 72-Jährige und die Cheerleaderin Ausflüge in die Natur. Vergangenen Monat wurden sie nämlich nach einem sonnigen Tag auf dem Wasser gesichtet, den sie auf dem Boot des Ex-Patriots-Trainers verbrachten. Wie Bilder zeigten, die Daily Mail vorliegen, gingen die beiden gerade von Bord, als sie von Paparazzi erwischt wurden. Es war das erste Mal, dass Bill und Jordon nach dem Bekanntwerden ihrer Romanze zusammen gesehen wurden.

Zwar haben weder der ehemalige Head Coach noch die 24-Jährige ihre Beziehung bisher offiziell bestätigt, jedoch sollen sie es Berichten zufolge sehr ernst miteinander meinen – und zwar so ernst, dass sie so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen wollen. Gegenüber TMZ Sports offenbarte eine nahestehende Quelle kürzlich: Das Pärchen lebt wohl schon seit einigen Monaten zusammen! Anfang des Jahres soll Jordon ihre Sachen gepackt und in das Haus ihres Partners gezogen sein.

Getty Images Bill Belichick, Head Coach der New England Patriots

Instagram / jordon_isabella Jordon Hudson im November 2020

