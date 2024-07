Jonathan Owens überrascht Simone Biles mit Liebes-Tattoo!

Dieser Liebesbeweis ging buchstäblich unter die Haut! Immer wieder zeigen sich Simone Biles (27) und Jonathan Owens (28) turtelnd in der Öffentlichkeit und beweisen, wie stark ihre Liebe ist. Nun hebt der Profi-Footballer die Liebe zu der Olympiaturnerin auf die nächste Stufe. Auf ihrem Instagram-Account teilte Simone stolz ein Foto der neuesten Körperbemalung ihres Ehemanns Jonathan mit ihrer Community. Der Schnappschuss im Netz zeigt die Hand des Football-Spielers: Jonathans Ringfinger der linken Hand wird nun von einem geschwungenen "S" geziert!

Auch von Simones Seite aus kommen die öffentlichen Liebeserklärungen an ihren Ehemann definitiv nicht zu kurz. Erst vor wenigen Monaten widmete die Turnerin ihrem Liebsten emotionale Worte im Netz: "An meinen Mann: Ich möchte dir nur sagen, dass ich dich am meisten liebe und ich werde dich weiterhin lieben. Ich werde immer zu dir stehen. Ich werde immer für dich da sein. Ich bin so stolz auf alles, was du erreicht hast und was du noch erreichen wirst."

Simone und Jonathan sind seit Sommer 2020 ein Paar. Laut People hatten sich die beiden Profisportler damals auf einer Dating-App kennengelernt. Zwei Jahre später, im Jahr 2022, stellte Jonathan seiner Liebsten die Frage aller Fragen. Im Jahr 2023 läuteten für Simone und Jonathan dann auch schon die Hochzeitsglocken – und das gleich zweimal. Auf die standesamtliche Hochzeit folgte die romantische Trauungszeremonie in Cabo.

Anzeige Anzeige

Instagram / simonebiles Jonathan Owens zeigt sein neues Tattoo

Anzeige Anzeige

Instagram / simonebiles Simone Biles und Jonathan Owens, April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Jonathans neues Tattoo für Simone? Total süß! Nicht so mein Geschmack... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de