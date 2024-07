Ohne Ben: Jennifer Lopez mit Ehering in New York gesichtet

Nachdem Jennifer Lopez (55) ihren runden Geburtstag eine Woche lang ausgiebig in den Hamptons gefeiert hat, ist sie nun wieder zurück in New York City. Mitte dieser Woche sah man die "On The Floor"-Interpretin gemeinsam mit ihrem Manager durch den Stadtteil SoHo schlendern. Sie trug ein schickes, aber legeres Outfit, bei dem ein kleines Schmuckstück deutlich hervorblitzte: J.Lo trägt wieder ihren Ehering! Von dem dazugehörigen Mann fehlt aber nach wie vor jede Spur.

Wo treibt sich Ben Affleck (51) die ganze Zeit herum? Auch bei der extravaganten Geburtstagsparty der Schauspielerin war der "Batman"-Darsteller nicht anwesend. Während Jennifer den Sommer an der Ostküste verbringt, bevorzugt der Batman-Darsteller anscheinend das sonnige Los Angeles. Die räumliche Distanz der beiden wird die Gerüchte über eine angebliche Trennung wohl noch weiter befeuern – obwohl auch Ben aktuell Signale einer Versöhnung sendet. Vergangene Woche wurde der 52-Jährige ebenfalls mit seinem Ehering am Finger abgelichtet!

Ist also doch nichts dran an den Vermutungen, die Ehe der Hollywoodstars sei vorbei? Bereits vor einigen Wochen zog der Schauspieler aus dem gemeinsamen Haus des Ehepaars aus. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail ausplauderte, sei die räumliche Trennung für die beiden aber kein Schlussstrich in ihrer Beziehung. Demnach nutze das Paar die räumliche Trennung, um ihre Gefühle neu zu ordnen – die kurzzeitige Distanz habe J.Lo und Ben aber "darin bestärkt, dass sie sich lieben".

Anzeige Anzeige

ActionPress / BlueLoveImages / LAGOSSIPTV / BACKGRID Ben Affleck, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Hollywoodstars

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass J.Lo wieder Ehering trägt, ist ein Zeichen dafür, dass sie bald zu Ben nach Los Angeles zurückkehrt? Ja, für mich sieht das ganz danach aus. Nein, ich glaube nicht, dass das etwas zu bedeuten hat. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de