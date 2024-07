"Dankbar": Lady Gaga meldet sich nach ihrem Olympia-Auftritt

Lady Gaga (38) hat am Freitag bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris eine atemberaubende Show abgeliefert, trotz einiger Tonprobleme. Die "Bad Romance"-Interpretin performte das französische Lied "Mon truc en plumes" auf einer Treppe entlang der Seine und bedankte sich anschließend auf sozialen Medien für die Gelegenheit. "Ich bin so unendlich dankbar, dass ich die Olympischen Spiele in Paris eröffnen durfte", schwärmte sie auf X. Vor zahlreichen Würdenträgern, darunter der französische Präsident Emmanuel Macron (46) und der britische Premierminister Sir Keir Starmer, bot Lady Gaga eine Hommage an die französische Kunst- und Musikkultur.

In ihrem Social-Media-Beitrag erzählte die "House of Gucci"-Darstellerin außerdem von ihren intensiven Vorbereitungen. Sie mietete Pompons aus dem Archiv des Le Lido, einem bekannten französischen Kabarett-Theater, und kooperierte bei den maßgeschneiderten Kostümen mit der Luxusmarke Dior. Die Choreografie ihrer Darbietung stellte eine moderne Umsetzung eines französischen Klassikers dar, für die sie ausgiebig geprobt hatte. "Ich hoffe, ihr liebt diese Performance so sehr wie ich", schrieb sie und fügte hinzu, wie sehr sie es genossen habe, diese besonderen französischen Tanzbewegungen zu erlernen.

Obwohl die Sängerin von vielen Fans für ihren fulminanten Auftritt gefeiert wurde, gab es auch kritische Stimmen. Einige Zuschauer fanden den Ton mangelhaft und äußerten ihre Enttäuschung auf X. "Großartige Performance von Lady Gaga. Schade, dass die Franzosen vorher keinen Soundcheck gemacht haben", lamentierte ein Fan. Andere lobten jedoch ihre Hingabe und Leidenschaft, die sie in ihre Performance gesteckt hatte. Kommentare wie: "Lady Gaga ist sensationell bei der Eröffnungsfeier" und "Es war herausragend! Vielen Dank, Lady Gaga. Du hast uns definitiv geehrt!" zeigten die Wertschätzung vieler Zuschauer.

Getty Images Lady Gaga bei den Olympischen Sommerspielen 2024

Getty Images Lady Gaga, Sängerin

