Datet Can Kaplan nach Trennung von Walentina etwa wieder?

Can Kaplan ist seit einigen Wochen wieder auf dem Markt – aber ist der Unternehmer schon an neuen Damen in seinem Leben interessiert? Bei einer Fragerunde auf Instagram wird er gefragt, ob er aktuell offen für Dating sei oder erst mal genug davon habe. Cans Reaktion dürfte den einen oder anderen zum Schmunzeln bringen: "Leider derzeit kein Platz im Bett…" Wer nun allerdings denkt, dass der einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer wieder frisch verliebt ist, liegt falsch. Denn im Hintergrund des Fragen-Stickers ist eine mittelgroße, schwarze Gestalt mit vier Pfoten zu erkennen – wahrscheinlich der Familienhund der Kaplans! Die Fellnase scheint momentan also eine Menge Platz in Cans Bett einzunehmen.

Dass Can sich ungeniert auf Social Media zeigt und sogar in Interaktion mit seinen Fans tritt, war lange Zeit undenkbar. Während der Dreharbeiten des Sommerhauses verlangte seine Ex Walentina Doronina (24) nämlich von ihrem einstigen Partner, dass er im Falle einer Trennung alle seine Social-Media-Profile lösche – Pustekuchen! Vor wenigen Tagen machte Can deutlich, was er von der damaligen Forderung seiner Verflossenen hält: "Mich juckt es nicht, wenn gewisse Personen sich über meinen Content oder meine Aussagen lustig machen. Es ist mein Account und er wird nicht gelöscht."

Im September 2022 machten Can und Walentina ihre Liebe offiziell. Auf derselben Social-Media-Plattform schwärmte die Blondine damals in den höchsten Tönen von ihrer damaligen Flamme: "Ich dachte, ich falle um, als ich ihn gesehen habe. Man könnte sagen, schockverliebt..." Die Liebe zwischen den beiden begann allerdings schon mehrfach zu bröckeln, bis sie im Juni dieses Jahres dann endgültig zerbrach.

Das Sommerhaus der Stars, RTL Can Kaplan und Walentina Doronina, "Das Sommerhaus der Stars" 2023

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina im August 2023

