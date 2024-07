Can Kaplan stellt klar: Er löscht seine Netz-Profile nicht!

Walentina Doronina (24) und Can Kaplan hatten eine Abmachung. Während ihrer gemeinsamen Sommerhaus der Stars-Teilnahme forderte die Blondine: Im Falle einer Trennung soll Can alle seine Netz-Profile löschen. Nach einem Beziehungs-Aus wolle das Reality-Sternchen nicht, dass er weiterhin von ihrer Reichweite profitiere. Nun ist es zum Fall der Fälle gekommen: Das Ex-Paar geht seit knapp einem Monat getrennte Wege. Doch der Fame Fighting-Gewinner ist immer noch fleißig in den sozialen Medien aktiv. Offenbar hat er auch nicht vor, das bald zu ändern. In seiner aktuellen Instagram-Story macht Can deutlich: "Mich juckt es nicht, wenn gewisse Personen sich über meinen Content oder meine Aussagen lustig machen. Es ist mein Account und er wird nicht gelöscht."

Offenbar hat der Unternehmer seine Meinung geändert. Im vergangenen Jahr zeigte sich Can gegenüber Walentinas Forderung noch sehr verständnisvoll. Im Gespräch mit Promiflash betonte er: "Wenn wir nicht zusammen wären, würde ich von alleine Instagram nicht machen, löschen und nie wieder ins TV gehen." Von der Film- und Fernsehbranche halte der ehemalige "Mein Mann kann"-Kandidat sowieso nichts. "Ich habe mein eigenes Unternehmen und das ist der Hauptfokus für mich", stellte er klar.

Nach der unschönen Trennung von Walentina sieht das wohl ganz anders aus. Can behauptet, dass seine Ex-Verlobte ihm in einer TV-Show fremdging. Sich nach dem vermeintlichen Seitensprung noch an einst vereinbarte Abmachungen zu halten, kommt für den Duisburger wohl überhaupt nicht infrage. Im Gegenteil: Er sucht offenbar Vergeltung. Auf Instagram machte der Bankkaufmann vor wenigen Tagen deutlich: "Ich werde extra in jede Show hineingehen und sie auf die Blacklist setzen lassen und ihr keine Plattform mehr bieten. [...] Die Frau hat mich so verarscht."

ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, Realitystars

Instagram / ckkaplan Can Kaplan, Unternehmer

