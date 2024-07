Kate und König Charles erhielten 27.620 Genesungsbriefe

Die britischen Royals sind weltweit sehr beliebt – das ist kein Geheimnis. Wie viele dieser Unterstützer nach Bekanntgabe der Krebserkrankungen von König Charles (75) und Prinzessin Kate (42) persönliche Genesungswünsche an den Palast schickten, enthüllte nun der Sovereign Grant Report für das Haushaltsjahr 2023/2024: Charles und Kate erhielten zusammen sage und schreibe 27.620 Briefe mit guten Wünschen für ihre Gesundheit! Der Bericht wird jährlich vom Königshaus veröffentlicht und legt sowohl die Jahresabrechnung der königlichen Familie als auch andere Höhepunkte ihrer offiziellen Arbeit offen.

Wie People berichtete, bedankten sich sowohl der König als auch die Ehefrau von Prinz William (42) bereits öffentlich für die unfassbare Menge an Nachrichten zu ihrer baldigen Genesung. "Ich bin überwältigt von all den freundlichen Nachrichten der Unterstützung und Ermutigungen in den letzten Monaten. Sie haben für William und mich wirklich einen großen Unterschied gemacht und uns beiden durch einige schwierige Zeiten geholfen", betonte die Prinzessin vergangenen Monat in einer Botschaft. Ihr Schwiegervater zeigte sich bereits Anfang Februar in einem Video, auf dem zu sehen ist, wie er einige der zahlreichen Briefe öffnet. "Ich habe so viele wunderbare Nachrichten und Karten erhalten. Das hat mich die meiste Zeit zu Tränen gerührt", versicherte der 75-Jährige.

Während Charles auch während seiner Behandlung stetig Amtsaufgaben erledigte und regelmäßig öffentliche Auftritte absolvierte, zog sich seine Schwiegertochter für eine Weile gänzlich aus der Öffentlichkeit zurück. Umso größer war die Freude der Royal-Fans, als auch Kate bei der Parade Trooping the Colour erschien. "Es ist sicherlich ein großer Moment für sie und ihre Familie, und es ist sicher eine gewisse Nervosität bei allen zu spüren – besonders bei Kate", äußerte der königliche Kommentator Grant Harrold vor der Veranstaltung seine Einschätzung gegenüber OK!.

Getty Images König Charles, Juni 2024

Getty Images Prinzessin Kate, Wimbledon Championship 2023

