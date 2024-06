Lady Gaga und Co.: Das sind die kunstvollsten Met-Gala-Looks

Die Met Gala ist das berühmteste Fashionevent der Welt. Nirgends findet man so viel Kreativität und Glamour. Über die Jahre haben die Stars und Sternchen ein paar sagenhafte Looks abgeliefert, doch eine Dame hat 2019 alle Hebel in Bewegung gesetzt. Lady Gaga (38) erschien zur Met Gala in einem großen, pinken Kleid, dessen Rock fast schon an einen Ballon erinnerte. Die Sängerin vollführte eine Performance auf den Stufen des Met Museums und entblößte unter ihrem Kleid nicht nur ein, sondern gleich drei weitere Outfits! Nachdem sie das erste Kleid ausgezogen hatte, schritt sie in ihrer nun schwarzen Robe ein paar Stufen der Treppe hoch. Dann zog sie auch das aus und enthüllte ein hautenges, pinkes Kleid. Zuallerletzt fiel auch das von ihrem Körper und sie stand in echter Gaga-Art in Unterwäsche, Glitzerstrumpfhose und Plateau-Stiefeln da.

Auch Pop-Ikone Rihanna (36) begeistert seit vielen Jahren mit ihren Outfits Fans auf der ganzen Welt. Ein Look, der nicht vergessen werden darf, ist einer von Rihannas ersten: 2015 hatte sie einen gigantischen, gelbgoldenen Mantel getragen, der ihr lasziv von den Schultern gerutscht war. Die Bestickungen auf der ellenlangen Schleppe hatten im Kameralicht nur so geglitzert. Tatsächlich verriet die Businessfrau Jahre später in einem Interview mit Access, dass sie fast nicht aufgetaucht wäre. Sie hatte Angst gehabt, ihr Outfit wäre zu übertrieben gewesen. Auch Blake Lively (36) darf in dieser Aufzählung nicht fehlen. 2022 trug sie ein Kleid, das eine wendbare Schleppe hatte. Aus ihrer bronzenen Robe wurde im Handumdrehen eine türkisfarbene. Passend zum damaligen Thema "Gilded Glamour" verriet die Schauspielerin, dass ihr Kleid eine Hommage an die Freiheitsstatue von Amerika sein sollte. Die metallene Statue wurde bekanntlich aus glitzerndem Metall erbaut und hatte im Laufe der Zeit ihre Farbe geändert.

Auch Zendaya (27) hat sich als echte Fashionista bewiesen. Dank ihres Stylisten Law Roach beweist die Schauspielerin seit Jahren Innovation und Kreativität auf den berühmten Stufen der Met Gala. Einer ihrer frühesten Looks bezog sogar einen neu-erfundenen Stoff und Elektrizität mit ein: In einem waschechten Cinderella-Kleid ist sie 2019 auf den Teppich getreten. Law, der als Cinderellas Fee verkleidet war, hatte einen Zauberstab gewedelt und Zendayas Kleid begann zu leuchten. Daher ist es kein Wunder, dass Zendaya 2024 als eine der Co-Vorsitzenden des Events ausgewählt wurde – von Met Gala-Chefin Anna Wintour (74) höchstpersönlich!

Getty Images Rihanna bei der Met Gala 2015

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

Zendaya Coleman bei der Met Gala 2019

