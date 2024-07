Macht Alec Baldwin seine Realityshow nur wegen des Geldes?

Hat Alec Baldwin (66) etwa mit finanziellen Problemen zu kämpfen? Wie Anfang Juni bekannt wurde, werden der Schauspieler und seine Familie bald für ihre eigene Realityshow mit dem Namen "The Baldwins" vor der Kamera stehen. Wie ein Insider nun gegenüber In Touch ausplaudert, hat Alec eigentlich gar nicht so große Lust auf die Sendung. Dass die Show dennoch umgesetzt wird, habe lediglich einen ganz bestimmten Grund: "Eine Realityshow zu machen ist wirklich nicht Alecs erste Wahl, aber es ist ein schneller Weg, um an Geld zu kommen." Plagen den Filmstar also etwa Geldsorgen?

Gerüchte über finanzielle Probleme des achtfachen Vaters waren bereits vor einiger Zeit in Umlauf geraten. Damals war bekannt geworden, dass Alec den Preis seines Luxusanwesens in den Hamptons, das er derzeit zu verkaufen versucht, um satte neun Millionen Euro gesenkt hat. Viele Medien vermuteten daraufhin, dass die Preisreduktion mit dem "Rust"-Gerichtsprozess und den damit verbundenen Kosten zusammenhängen könnte – unter anderem schrieb die New York Times von "verlorenen Jobs und steigenden Anwaltsrechnungen". Gegenüber Daily Mail stempelte ein Insider die Vermutungen jedoch als Unsinn ab: "Es gibt keine finanzielle Belastung. Das Haus ist einfach nur schon seit zwei Jahren auf dem Markt."

Bereits die Ankündigung der Realityshow sorgte für viele hämische Bemerkungen und Vermutungen darüber, dass Alec den Job in Wirklichkeit nur angenommen habe, um seine Verteidigung in dem Gerichtsprozess zu bezahlen. "Braucht er Geld für seine Anwaltskosten?" und "Warum haben sie es nicht einfach: 'Wir brauchen das Anwaltshonorar: Die Show' genannt?", lauteten nur zwei der zahlreichen negativen Kommentare unter dem Instagram-Beitrag.

Alec Baldwin mit seiner Familie, 2021

Alec Baldwin im Juli 2024

