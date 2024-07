Nach Trennung: Wie verstehen sich Can Kaplan und Eltern?

Walentina Doronina (24) und Can Kaplan haben sich vor einigen Wochen endgültig getrennt. Als die Influencerin und der Unternehmer noch ein Paar waren, hatte Can nicht das beste Verhältnis zu seinen Eltern. In seiner Instagram-Story erklärt er, ob sich das mittlerweile geändert hat: "Ich wohne vorübergehend wieder bei meinen Eltern. Ich bin froh, dass sie nach allem noch hinter mir stehen. Familie ist das Wichtigste!"

Doch warum herrschte überhaupt zwischen Walentina und Cans Eltern dicke Luft? Angeblich wurde die Reality-TV-Bekanntheit von ihren Schwiegereltern als "irgendein Weib" beleidigt. Auch ein klärendes Gespräch habe die Wogen nicht glätten können. "Das Gespräch mit den Eltern von Can war schlechter als erwartet", erzählte die Blondine einst via Instagram und fügte hinzu: "Es wird auf keinen Fall Kontakt mehr von meiner Seite aus in deren Richtung in den kommenden Jahren geben!"

Dass Can im Netz Fragerunden startet, dürfte Walentina sicher ein Dorn im Auge sein. Im Sommerhaus der Stars hatte die 24-Jährige nämlich deutlich gemacht, dass Can im Falle einer Trennung seine Social-Media-Profile löschen muss. "Mich juckt es nicht, wenn gewisse Personen sich über meinen Content oder meine Aussagen lustig machen. Es ist mein Account und er wird nicht gelöscht", machte der Geschäftsmann vor wenigen Wochen deutlich.

ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, Realitystars

RTL Can Kaplan und Walentina Doronina im "Sommerhaus der Stars" 2023

