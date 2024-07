Nina Dobrev spaziert mit Bandage und Gehstock durch Paris

Nina Dobrev (35) kämpft sich zurück in den Alltag! Die Schauspielerin meldete sich vor einigen Monaten mit besorgniserregenden Nachrichten bei ihren Fans: Sie hatte sich bei einem Motorradunfall schwer verletzt. Mittlerweile hat sich der Vampire Diaries-Star offenbar mit ihrer Knieverletzung arrangiert. Gemeinsam mit ihrem Freund Shaun White (37) machte sie aktuell nämlich die Straßen von Paris unsicher, wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen. Mit einer Bandage am Knie und einem Gehstock in der Hand schlendern die beiden zielstrebig zu einem Restaurant, um ein leckeres Mittagessen zu sich zu nehmen.

Ihren Sinn für Mode hat Nina trotz ihrer Verletzung nicht verloren: In einem schwarzen Faltenrock und einem bordeauxfarbenen Poloshirt zeigt sie sich mit bester Laune. Zu ihrem Lächeln und ihrer Kleiderwahl kombiniert die 35-Jährige eine schwarze Sonnenbrille auf ihrer Nase und eine große beigefarbene Handtasche. Auch als Paar geben Nina und Shaun ein harmonisches Bild ab. Denn der Sportler hat seine Kleidung offenbar auf seine Freundin abgestimmt. Er trägt ein helles Hemd und beigefarbene Schuhe zu einer weinroten Hose.

Mittlerweile muss Nina keine Schiene mehr tragen, sondern konnte auf eine Bandage wechseln. Auf Instagram gab sie vor einigen Tagen ein Gesundheitsupdate und ließ ihre Fans wissen, wie es ihr aktuell geht: "Ja, es ist immer noch eine Sache. Hier liege ich immer noch alle paar Stunden und kühle mein Bein." Auf dem Video lag die gebürtige Bulgarin auf einem Bett. Ihr Bein war an einer speziellen Maschine angeschlossen, die für eine gezielte Kühlung ihrer Knieverletzung vorgesehen war.

Instagram / nina Nina Dobrev im Juli 2024

Instagram / nina Nina Dobrev im Juni 2024

