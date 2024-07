Trotz Steuerschulden: Katie Price plant fünften Jahresurlaub

Katie Price (46) steht erneut wegen nicht gezahlter Steuern vor Gericht und muss sich einer Forderung von 760.000 Pfund [ca. 900.708 Euro] stellen. Am kommenden Dienstag soll das Model in einem Londoner Gerichtssaal erscheinen, um dem Richter seine Pläne zur Begleichung der Steuerschulden vorzulegen. Dies geschieht nur wenige Tage, bevor Katie mit ihrem Sohn Harvey (22) in den Urlaub fliegt, wie sie in ihrem Podcast "The Katie Price Show" erklärt. Trotz der offenen Steuerschuld plant sie also offenbar bereits ihren fünften Urlaub in diesem Jahr.

Schon im Mai wurde ein Gerichtstermin verschoben, bei dem sie erklären sollte, wie sie die Summe zurückzahlen möchte. Damals hatte die OnlyFans-Creatorin ihr Anwesen aufgrund von Hypothekenschulden verloren. Nun scheint es fast so, als würde sich Katie lieber auf ihre Reisen als auf ihre finanziellen Verpflichtungen konzentrieren. Im Podcast erzählt sie voller Vorfreude, dass sich ihr Sohn Harvey schon riesig auf den Urlaub freut: "Mr. Harvey Price kommt am Freitag. Er ist so aufgeregt und zeigt mir ständig seine wasserdichte iPad-Hülle für den Swimmingpool."

Obwohl das Ex-Boxenluder bereits zweimal für bankrott erklärt wurde, genießt es derzeit trotzdem sein Leben in vollen Zügen. Allein in diesem Jahr hat Katie mehrere luxuriöse Reisen unternommen, darunter eine Ski-Reise und ein Ausflug nach Zypern. Die Ex-Frau von Peter Andre (51) steht unter strenger Beobachtung ihres Insolvenzverwalters, der all ihre neuen Einnahmequellen genau verfolgt. Ihre Schulden und Reisen stehen im starken Kontrast und könnten zu weiteren rechtlichen Problemen führen.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrem Sohn Harvey im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Katie trotz Steuerschulden das fünfte Mal in den Urlaub fliegt? Ich finde das vollkommen okay. Sie hat es sich verdient! Na ja, ich finde das schon ein bisschen seltsam... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de