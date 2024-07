Viertes Kind: Ryan Reynolds verrät endlich Olins Geschlecht

Erst vor wenigen Tagen verriet Ryan Reynolds (47) seinen Fans den Namen seines vierten Kindes. Der Schauspieler und seine Frau Blake Lively (36) durften Anfang des vergangenen Jahres ihren neuen Familienzuwachs auf der Welt begrüßen. Der Promispross hört auf den Namen Olin. Nur ob Olin ein kleines Mädchen oder ein kleiner Junge ist, hat Ryan bislang offen gelassen – bis jetzt! In einem Beitrag auf Instagram verkündet der Deadpool & Wolverine-Schauspieler nun ganz unaufgeregt das Geschlecht seines jüngsten Kindes: "Ich möchte dir mitteilen, dass auch ich einen Sohn habe." Es ist der erste Sohn im Hause Reynolds-Lively!

Vor allem sehr aufmerksamen Fans dürfte aufgefallen sein, dass Ryan das Geschlecht des kleinen Olins nur in einem Nebensatz erwähnt. "Eine schöne Geschichte und ein schönes Anliegen! Und warum erwähnt niemand, dass Ryan in diesem Video verrät, dass er und Blake einen Jungen haben?", tippt ein Nutzer in die Kommentarspalte, dem die Verkündung offensichtlich nicht entgangen ist. Ein anderer User ist sich noch nicht ganz so sicher, wie er Ryans Aussage deuten soll, und fragt sich: "Hat Ryan gerade verraten, dass sein viertes Baby ein Junge ist?"

Dass Ryan Olins Geschlecht nur beiläufig erwähnt und kein großes Tamtam daraus macht, sieht dem "Free Guy"-Schauspieler sehr ähnlich. Denn bereits bei der Bekanntgabe des Namens musste genau hingehört werden. Während einer Rede der "Deadpool & Wolverine"-Premiere verriet der 47-Jährige ganz beiläufig den Namen des kleinen Jungen, wie E! News berichtete: "Ich möchte meinen Kindern James, Inez, Betty und Olin danken, die hier sind: Ich hoffe, dass dieser Moment, wenn ich Glück habe, das Traumatischste sein wird – nämlich der Inhalt dieses Films – was in eurem wundersamen Leben passiert. Ich liebe es, dass meine ganze Familie hier ist."

Anzeige Anzeige

Instagram / vancityreynolds Blake Lively und Ryan Reynolds in Wrexham

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Olin ein kleiner Junge ist? Ja, ich wusste es. Nee, mich überrascht das total. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de