Von diesen Promi-Kindern ist Taylor Swift stolze Patentante

Taylor Swift (34) hat sich verpflichtet. Die Blondine mit den roten Lippen ist nicht nur eine erfolgreiche Sängerin, die aktuell inmitten ihrer "The Eras"-Tour eingespannt ist, sondern auch im Fall der Fälle Ersatzmutter. Denn die "Cruel Summer"-Interpretin ist Patentante von mindestens zwei Kindern. In ihrer Instagram-Story widmet sie ihrem guten Freund Ryan Reynolds (47) anlässlich seines neuen Films "Deadpool & Wolverine" liebe Worte und schreibt unter anderem: "Shout out an Wade Wilson, aka der Samenspender meiner Patenkinder!" Von welchen Kindern hier genau die Rede ist, verrät Taylor allerdings nicht.

Taylor Swift ist nicht nur die Patentante von Ryan und Blake Livelys (36) Kindern, sondern auch eine weitere Promi-Dame hat der Musikerin die Ehre erwiesen, die Patin ihrer Kinder sein zu dürfen: Jaime King (45). Gegenüber People erklärte die Schauspielerin, wieso ihre Entscheidung damals auf Taylor gefallen ist: "Es war nicht, weil es diese Person und dieser Name war. Es lag wirklich an ihrer Moral und ihren Werten, an der Art, wie sie Menschen behandelt und wie hart sie arbeitet. Das ist die Art von Person, die ich als Führer und geistigen Beschützer meines Kindes haben möchte."

Taylor, Ryan und Blake pflegen schon seit einigen Jahren eine innige Freundschaft. Das Schauspielerpaar besuchte vor wenigen Monaten gleich zwei Konzerte der "Fortnite"-Interpretin in Madrid. Zu diesem Event nahmen Ryan und Blake sogar ihre Kinder James (9), Inez (7) und Betty (4) mit. Die Familie, aber vor allem die Eltern genossen diesen Ausflug sichtlich: Sie küssten sich während der Show immer wieder und auch ein gemeinsames Selfie durfte nicht fehlen, wie aufmerksamen Fans laut TMZ-Berichten auffiel.

Getty Images Jaime King auf einer Gala in Beverly Hills im Juni 2019

Getty Images Taylor Swift, Blake Lively und Ryan Reynolds bei einem Spiel der Kansas City Chiefs

