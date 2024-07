Zu wenige Tickets? Katie Price sagt ihre Buchsignierung ab!

Es bleibt dramatisch im Leben von Katie Price (46) – nach zwei Insolvenzen, einem schrecklichen Autounfall und der Zwangsversteigerung ihrer Villa schien es, als würde es bei ihr wieder besser laufen. Das Model veröffentlicht sein neues Buch mit dem Titel "This Is Me". Im Rahmen ihrer Buchtournee wollte sie einen Stopp in Manchester machen – doch der wurde jetzt abgesagt. Eine Quelle enthüllt gegenüber The Sun: "Katie sollte in Manchester auftreten, um über ihr neues Buch zu sprechen, aber es wurden nicht genug Tickets verkauft."

Viele ihrer Fans seien wohl traurig, wie der Insider der Zeitung weiter verrät: "Die Entscheidung wurde in aller Stille getroffen, es abzusagen. Es wird einige enttäuschte Fans da draußen geben, die sie wirklich gerne sehen wollten." Denen machte die 46-Jährige schon im Voraus ein spezielles Angebot, falls sie ihr Buch kaufen. "Um den Start meines neuen Buches zu feiern, das diesen Monat herauskommt, biete ich auf meiner exklusiven Seite ein kostenloses Probe-Abo für den Monat Juli an. [...]", schrieb sie im Netz.

Neben der Veröffentlichung ihres Buches verkündete Katie vor Kurzem, dass sie bald eine eigene Netflix-Serie drehen wird. Im Interview mit Daily Mail verriet sie, dass sie bereits an dem Werk arbeitet. "Das ist großartig. Ich schreibe meine Lebensgeschichte für Netflix. Ich mache sogar einen Dreiteiler über mein Leben für Netflix", schwärmte die Unternehmerin.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price, TV-Sternchen

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass sich Katie noch persönlich zu der Absage äußern wird? Ja, das wird sie ganz bestimmt machen! Nee, das denke ich eher weniger... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de