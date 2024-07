Katie Price wirbt mit erotischen Inhalten für ihr neues Buch

Katie Price (46) bringt diesen Monat ein neues Buch mit dem Titel "This Is Me" raus. Und um damit einen vollen Erfolg feiern zu können, hat sich das It-Girl jetzt eine ganz besondere Marketingstrategie ausgedacht: Sie bietet ihren Fans gratis Fotos und Videos auf OnlyFans an! "Um den Start meines neuen Buches zu feiern, das diesen Monat herauskommt, biete ich auf meiner exklusiven Seite ein kostenloses Probe-Abo für den Monat Juli an. Holt euch euer kostenloses Abonnement hier. Das Angebot ist zeitlich begrenzt, also los!", schreibt sie in ihrer Instagram-Story.

Wie auf ihrem OnlyFans-Kanal zu sehen ist, werden für jeden, der Katies 30-tägige Testphase in Anspruch nimmt, knapp 1.000 Beiträge freigeschaltet. "Die Königin des Glamours ist zurück. Willkommen auf meiner OnlyFans-Seite, ich kann es kaum erwarten, all meine exklusiven Inhalte mit euch zu teilen", steht dort. Zudem heißt es, sie sei "täglich online" und antworte auf persönliche Nachrichten und Sonderwünsche "so schnell wie möglich".

Es ist nicht das erste Mal, dass die 46-Jährige mit Inhalten auf der Erotikplattform wirbt. Erst kürzlich versuchte sie so, Geld von ihren Fans für die 17. Brustoperation zu bekommen. "Jeder, der zu meinen neuen Brüsten beiträgt, bekommt einen exklusiven ersten Blick umsonst. Je mehr ihr spendet, desto mehr werdet ihr von meinen neuen Brüsten sehen", erklärte sie im Netz und forderte ihre Follower dazu auf, ihrer "Busenreise" zu folgen.

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Bekanntheit

Instagram / katieprice Katie Price, Trash-TV-Sternchen

