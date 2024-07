Benennt Lea Michele ihre Tochter nach ihrer Rolle in "Glee"?

Lea Michele (37) ist aktuell schwanger mit Baby Nummer zwei. Sie und ihr Partner Zandy Reich sind bereits Eltern ihres Sohnes Ever Leo. Nun darf sich das Paar über ein kleines Mädchen freuen. Die Fans des Glee-Stars sind Feuer und Flamme und spekulieren, welchen Namen sie ihrer Tochter wohl geben könnte. "Alle wollen Rachel", verrät Lea im Interview mit Access Hollywood. Damit spielen ihre Fans auf ihre Rolle der Rachel Berry in der beliebten Musical-Comedy-Serie an. Dazu hat die werdende Mama eine klare Meinung: "Das würde ich meinem Kind nie antun!"

Normalerweise sei Lea es, die Entscheidungen wie die des Babynamens vorantreibt. Dieses Mal falle es ihr jedoch – ganz zur Verwunderung ihres Mannes Zandy – ungewöhnlich schwer, einen Beschluss zu fassen. Die "Happy New Year"-Darstellerin müsse zudem bei jeder Option überprüfen, ob der Name in Verbindung zu einem ihrer bisherigen Schauspielprojekte steht. Eines weiß Lea jedoch mit Sicherheit: "Es wird nicht Barbra, Rachel oder Hester sein." Wenn es ein Name mit Bezug zu einer ihrer Rollen sein sollte, würde sie zu Berry tendieren, was der Zweitname ihrer "Glee"-Figur Rachel ist. Final geeinigt haben sich die zweifachen Eltern in spe zwar noch nicht, jedoch scheinen sie auf einem guten Weg zu sein. "Ich glaube, wir kommen der Sache näher. Wir sollten uns aber beeilen!", betont Lea weiter.

Laut Lea sei die Namensauswahl für ihren Sohn im Gegensatz zu den jetzigen Umständen "eine einfache Sache" gewesen. Der kleine Ever Leo erblickte im August 2020 das Licht der Welt und ist seitdem der ganze Stolz seiner Eltern. Im vergangenen Jahr gab der Promi-Spross seiner Familie jedoch immer wieder Grund zur Sorge. Gleich zweimal musste Ever wegen gesundheitlicher Probleme ins Krankenhaus eingeliefert werden. Lea hielt ihre Follower auf Instagram mit kleinen Updates aus der Klinik auf dem Laufenden. "Diese harten Zeiten zeigen einem, was wirklich zählt und wichtig ist im Leben und für wie viel wir dankbar sein können", schrieb sie in ihrer Story und fügte hinzu: "Es war, gelinde gesagt, hart, aber unser Junge ist ein echter Champion und wird wieder gesund werden. Aber es tut trotzdem weh."

Anzeige Anzeige

Instagram / leamichele Lea Michele mit ihrem Sohn

Anzeige Anzeige

Getty Images Zandy Reich und Lea Michele in New York, April 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Lea und Zandy den Namen ihres zweiten Babys bald bekannt geben? Ja, ich denke, dass sie bald eine Entscheidung treffen werden. Nee, sie wollen das sicher erst mal für sich behalten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de