Charles' Krebsdiagnose hätte Queen Elizabeth hart getroffen!

Im Februar teilte König Charles III. (75) auf Social Media einen emotionalen Brief. Darin machte der britische Monarch publik, an Krebs erkrankt zu sein. Einen Monat später folgte der nächste Schock: Auch Prinzessin Kate (42) leidet an der Krankheit und muss sich ebenfalls einer Chemotherapie unterziehen. Queen Elizabeth II. (✝96) starb im September 2022 und erlebte diese schlimmen Nachrichten somit nicht mehr mit – was wohl aus heutiger Sicht ein Segen für sie sein dürfte. "Es war eine doppelte Hiobsbotschaft, die zwei ihrer engsten Vertrauten betraf, und es hätte sie furchtbar erschüttert, wenn sie noch am Leben gewesen wäre", ist sich der royale Kommentator Duncan Larcombe im Interview mit OK! sicher.

Jedoch ist der Experte auch felsenfest davon überzeugt, dass die Queen ihrer Familie so gut es geht den Rücken gestärkt hätte, wäre sie nicht vorher bereits verstorben. "Ich glaube, sie wäre sehr stolz darauf gewesen, wie die beiden mit der Situation umgegangen sind. Die Königin hatte immer diese 'Ruhe bewahren und weitermachen'-Arbeitsethik, und wir haben gesehen, dass sich das beim König fortsetzt", erklärt Duncan weiter. Charles habe als Monarch zwar seinen eigenen Kopf, zeigte sich aber seit seiner Amtsübernahme stets unermüdlich – sogar mit seiner Erkrankung eilt er quasi von Termin zu Termin.

An welcher Krebsform genau Charles erkrankt ist, ist bis heute ein Geheimnis. Allerdings scheint der 75-Jährige ziemlich hart im Nehmen zu sein. Im Herbst wird er sogar eine Auslandsreise wahrnehmen und nach Australien reisen. Doch kürzertreten muss der Royal aufgrund seiner Leiden dennoch. Statt der geplanten drei Wochen wird der Trip lediglich zehn Tage dauern, wie ein Palast-Insider gegenüber Daily Beast berichtete. "Im Palast gab es viele Diskussionen darüber, wie viel Charles tun sollte. Es gibt viele Leute, die denken, dass eine lange Auslandsreise unklug ist, wenn man Krebs hat", erklärte der Informant über Charles' Zustand.

Anzeige Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzogin Kate im November 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de